Токаев поддержал идею отказа Украины от вступления в НАТО

22 июня 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Токаев считает внеблоковый статус хорошим решением для Украины Фото: официальный сайт президента Казахстана новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением текущей ситуации. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Когда я разговаривал по телефону с президентом (России Владимиром — прим. URA.RU) Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее», — сказал Токаев в ходе беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума, передает РИА «Новости». Лидер Казахстана также отметил, что внеблоковые статус для Киева был бы «приемлемым для России и всего международного сообщества». Москва и Киев провели ряд переговоров по поводу спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Одним из условий российской стороны на переговорах является объявление внеблокового статуса Украины. Это решение предполагает отказ страны от возможности вступления в НАТО. Однако, как отмечал Госдумы РФ Вячеслав Володин, президент Украины Владимир Зеленский затягивает переговоры по спецоперации РФ с помощью пустых обещаний о выполнении поставленных условий. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением текущей ситуации. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Когда я разговаривал по телефону с президентом (России Владимиром — прим. URA.RU) Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее», — сказал Токаев в ходе беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума, передает РИА «Новости». Лидер Казахстана также отметил, что внеблоковые статус для Киева был бы «приемлемым для России и всего международного сообщества». Москва и Киев провели ряд переговоров по поводу спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Одним из условий российской стороны на переговорах является объявление внеблокового статуса Украины. Это решение предполагает отказ страны от возможности вступления в НАТО. Однако, как отмечал Госдумы РФ Вячеслав Володин, президент Украины Владимир Зеленский затягивает переговоры по спецоперации РФ с помощью пустых обещаний о выполнении поставленных условий.