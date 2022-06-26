ЕР привезла школьников Донбасса на выпускной в Кремль

Школьники из Донбасса посетили выпускной в Кремле Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Единая Россия» привезла школьников из Донбасса на общероссийский выпускной бал в Кремль. Многие школьники из ДНР и ЛНР живут в пунктах временного размещения и закончили школу уже в России.

«Не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции. Мы такого не ожидали и предположить никогда даже не могли, что побываем в Кремле. Долго выбирали наряд. „Единая Россия“ и тут помогла — свозили нас в Ярославль за покупками», — приводит сайт ЕР слова школьницы Дарьи Максимук, которая в марте вместе с родителями приехала из Мариуполя.

«Дети очень рады и взволнованы. Нам позвонил Максим Захаров (руководитель фракции ЕР в Собрании депутатов Неклиновского района) и спросил — на выпускной бал поедете? Конечно, не раздумывая собрали документы. В первые минуты ребята были шокированы новостью о том, что попадут на бал в Москву, думали, что это шутка», — поделилась директор Донецкой школы-интерната №1 Ольга Волкова. Выпускники школы-интерната сейчас живут в пункте временного размещения под Таганрогом. Ранее для детей из Донбасса была организованна экскурсия по столице. Выпускники посетили Воробьевы горы, Москва-сити и другие примечательные места города.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.

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