Бастрыкин предложил создать международный трибунал по Украине

Россия может инициировать создание международного трибунала по преступлениям Киевского режима в Донбассе. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима в Донбассе и на Украине. В его состав могли бы войти представители стран СНГ, БРИКС и ШОС», — указано в telegram-канале СК.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. На Донбассе собираются провести международный трибунал, где будут судить украинских националистов, заявила заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике не будут затягивать с трибуналом над националистами, пишет RT.
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Россия может инициировать создание международного трибунала по преступлениям Киевского режима в Донбассе. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима в Донбассе и на Украине. В его состав могли бы войти представители стран СНГ, БРИКС и ШОС», — указано в telegram-канале СК. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. На Донбассе собираются провести международный трибунал, где будут судить украинских националистов, заявила заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике не будут затягивать с трибуналом над националистами, пишет RT.