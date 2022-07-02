Россиянам рассказали, как бесплатно лечить зубы в частной клинике

Частные медицинские клиники обязаны бесплатно оказывать неотложную медицинскую помощь пациентам, имеющим полис ОМС. Об этом заявила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.
«Медицинские работники не могут отказывать в оказании экстренной медицинской помощи, даже если у человека нет денег ее оплатить. За такой отказ предусмотрена административная и уголовная ответственность», — рассказала Евгения Рыжкова агентству «Прайм». Эксперт уточняет, что речь идет о тех услугах, которые можно получить в государственном или муниципальном медицинском учреждении.
Она добавила, что для получения медицинской помощи в частных клиниках может потребоваться направление от лечащего врача. При этом, отмечает юрист, возможности бесплатной медицины строго ограничены тарифами и программой государственной гарантии.
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Частные медицинские клиники обязаны бесплатно оказывать неотложную медицинскую помощь пациентам, имеющим полис ОМС. Об этом заявила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова. «Медицинские работники не могут отказывать в оказании экстренной медицинской помощи, даже если у человека нет денег ее оплатить. За такой отказ предусмотрена административная и уголовная ответственность», — рассказала Евгения Рыжкова агентству «Прайм». Эксперт уточняет, что речь идет о тех услугах, которые можно получить в государственном или муниципальном медицинском учреждении. Она добавила, что для получения медицинской помощи в частных клиниках может потребоваться направление от лечащего врача. При этом, отмечает юрист, возможности бесплатной медицины строго ограничены тарифами и программой государственной гарантии. Ранее сообщалось, что в России резко подорожали стоматологические услуги. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предупредил об опасности частной медицины. В апреле кабмин РФ расширил программу бесплатной медпомощи.