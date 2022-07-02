02 июля 2022

Россиянам рассказали, как бесплатно лечить зубы в частной клинике

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стерилизатор
Услуги, которые бесплатно можно получить в частной клинике, ограничены тарифами и программой госгарантии, отмечает Евгения Рыжкова Фото:

Частные медицинские клиники обязаны бесплатно оказывать неотложную медицинскую помощь пациентам, имеющим полис ОМС. Об этом заявила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.

«Медицинские работники не могут отказывать в оказании экстренной медицинской помощи, даже если у человека нет денег ее оплатить. За такой отказ предусмотрена административная и уголовная ответственность», — рассказала Евгения Рыжкова агентству «Прайм». Эксперт уточняет, что речь идет о тех услугах, которые можно получить в государственном или муниципальном медицинском учреждении.

Она добавила, что для получения медицинской помощи в частных клиниках может потребоваться направление от лечащего врача. При этом, отмечает юрист, возможности бесплатной медицины строго ограничены тарифами и программой государственной гарантии.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожали стоматологические услуги. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предупредил об опасности частной медицины. В апреле кабмин РФ расширил программу бесплатной медпомощи.

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Частные медицинские клиники обязаны бесплатно оказывать неотложную медицинскую помощь пациентам, имеющим полис ОМС. Об этом заявила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова. «Медицинские работники не могут отказывать в оказании экстренной медицинской помощи, даже если у человека нет денег ее оплатить. За такой отказ предусмотрена административная и уголовная ответственность», — рассказала Евгения Рыжкова агентству «Прайм». Эксперт уточняет, что речь идет о тех услугах, которые можно получить в государственном или муниципальном медицинском учреждении. Она добавила, что для получения медицинской помощи в частных клиниках может потребоваться направление от лечащего врача. При этом, отмечает юрист, возможности бесплатной медицины строго ограничены тарифами и программой государственной гарантии. Ранее сообщалось, что в России резко подорожали стоматологические услуги. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предупредил об опасности частной медицины. В апреле кабмин РФ расширил программу бесплатной медпомощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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