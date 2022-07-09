В России хотят ввести универсальный разъем для всех гаджетов

09 июля 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Союз потребителей считает, что такое решение позволит уменьшить расходы покупателей и снизить нагрузку на окружающую среду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России появилось несколько инициатив насчет продажи гаджетов. В них отмечается, что все устройства с 2025 года должны будут обладать единым разъемом, предположительно UCB-Type-C. Также покупатели вправе будут выбирать комплектацию с зарядкой или без нее. Свои предложения Союз потребителей изложил в письме к РФ Минпромторгу. «Сейчас при покупке каждого гаджета потребитель получает и еще одно зарядное устройство, стоимость которого включена в цену продукции и которое со временем кому-то надо будет утилизировать. Новые нормы, с одной стороны, позволят исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, а с другой — снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию излишних электронных отходов», — сообщают «Известия» со ссылкой на письмо союза потребителей. Союз отметил, что в Евросоюзе к осени 2024 года все малые и средние портативные электронные устройства должны иметь единый разъем для зарядного устройства — типа USB-Type-C. Продавцам запретили принудительно включать зарядное устройство с кабелем в комплект с гаджетом. Это поможет сократить расходы людей после использования техники. Кроме того, по подсчетам экспертов, потребители могут сэкономить до 250 евро млн, если будут заряжать все свои устройства одним кабелем. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России появилось несколько инициатив насчет продажи гаджетов. В них отмечается, что все устройства с 2025 года должны будут обладать единым разъемом, предположительно UCB-Type-C. Также покупатели вправе будут выбирать комплектацию с зарядкой или без нее. Свои предложения Союз потребителей изложил в письме к РФ Минпромторгу. «Сейчас при покупке каждого гаджета потребитель получает и еще одно зарядное устройство, стоимость которого включена в цену продукции и которое со временем кому-то надо будет утилизировать. Новые нормы, с одной стороны, позволят исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, а с другой — снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию излишних электронных отходов», — сообщают «Известия» со ссылкой на письмо союза потребителей. Союз отметил, что в Евросоюзе к осени 2024 года все малые и средние портативные электронные устройства должны иметь единый разъем для зарядного устройства — типа USB-Type-C. Продавцам запретили принудительно включать зарядное устройство с кабелем в комплект с гаджетом. Это поможет сократить расходы людей после использования техники. Кроме того, по подсчетам экспертов, потребители могут сэкономить до 250 евро млн, если будут заряжать все свои устройства одним кабелем.