Германия начала переговоры с Shell о замене российского газа

13 июля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Германия решила перейти на СПГ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия ищет замену российскому газу, в связи с чем ведет переговоры с Shell и другими компаниями о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. Помимо Shell, в списке компаний, с которыми ведутся переговоры, значится американская Venture Global LNG. В июне Германия уже заключила с ней контракт, согласно которому компания будет поставлять 1,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет с 2026 года. Предварительные договоренности о поставках топлива также достигнуты с американской Sempra Infrastructure. Германия осталась без российского газа из-за санкций, введенных Евросоюзом, США и рядом других стран в отношении России из-за спецоперации на Украине. Желание ограничить доходы РФ от энергоресурсов привели к тому, что страны Запада сами оказались на грани энергетического коллапса.

Германия ищет замену российскому газу, в связи с чем ведет переговоры с Shell и другими компаниями о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. Помимо Shell, в списке компаний, с которыми ведутся переговоры, значится американская Venture Global LNG. В июне Германия уже заключила с ней контракт, согласно которому компания будет поставлять 1,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет с 2026 года. Предварительные договоренности о поставках топлива также достигнуты с американской Sempra Infrastructure. Германия осталась без российского газа из-за санкций, введенных Евросоюзом, США и рядом других стран в отношении России из-за спецоперации на Украине. Желание ограничить доходы РФ от энергоресурсов привели к тому, что страны Запада сами оказались на грани энергетического коллапса.