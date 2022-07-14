Власти Украины призвали Запад срочно предать Киеву средства ПРО

15 июля 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Киев нуждается в поставках систем ПРО как можно скорее, заявила Верещук Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина нуждается в поставках систем противоракетной обороны (ПРО) как можно скорее. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. «Уверена, рано или поздно Запад предоставит нам свои средства ПРО. Но нам нужно уже сейчас <…> наши западные друзья у меня часто спрашивают: чем помочь Украине? Еще раз отвечаю: средствами противоракетной обороны! Понимаю, что дорого и политически сложно. Но иного пути нет», — написала Верещук в своем telegram-канале. Специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В ходе нее западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, Министерство обороны США в очередной раз выделило Украине дополнительное финансирование в размере 820 миллионов долларов. В июле МИД Украины призвал Евросоюз к более жестким санкциям против России и поставкам Киеву более тяжелого оружия. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина нуждается в поставках систем противоракетной обороны (ПРО) как можно скорее. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. «Уверена, рано или поздно Запад предоставит нам свои средства ПРО. Но нам нужно уже сейчас <…> наши западные друзья у меня часто спрашивают: чем помочь Украине? Еще раз отвечаю: средствами противоракетной обороны! Понимаю, что дорого и политически сложно. Но иного пути нет», — написала Верещук в своем telegram-канале. Специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В ходе нее западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, Министерство обороны США в очередной раз выделило Украине дополнительное финансирование в размере 820 миллионов долларов. В июле МИД Украины призвал Евросоюз к более жестким санкциям против России и поставкам Киеву более тяжелого оружия.