14 июля 2022

Власти Украины призвали Запад срочно предать Киеву средства ПРО

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Киев нуждается в поставках систем ПРО как можно скорее, заявила Верещук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина нуждается в поставках систем противоракетной обороны (ПРО) как можно скорее. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

«Уверена, рано или поздно Запад предоставит нам свои средства ПРО. Но нам нужно уже сейчас <…> наши западные друзья у меня часто спрашивают: чем помочь Украине? Еще раз отвечаю: средствами противоракетной обороны! Понимаю, что дорого и политически сложно. Но иного пути нет», — написала Верещук в своем telegram-канале.

Специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В ходе нее западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, Министерство обороны США в очередной раз выделило Украине дополнительное финансирование в размере 820 миллионов долларов. В июле МИД Украины призвал Евросоюз к более жестким санкциям против России и поставкам Киеву более тяжелого оружия.

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Украина нуждается в поставках систем противоракетной обороны (ПРО) как можно скорее. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. «Уверена, рано или поздно Запад предоставит нам свои средства ПРО. Но нам нужно уже сейчас <…> наши западные друзья у меня часто спрашивают: чем помочь Украине? Еще раз отвечаю: средствами противоракетной обороны! Понимаю, что дорого и политически сложно. Но иного пути нет», — написала Верещук в своем telegram-канале. Специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В ходе нее западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, Министерство обороны США в очередной раз выделило Украине дополнительное финансирование в размере 820 миллионов долларов. В июле МИД Украины призвал Евросоюз к более жестким санкциям против России и поставкам Киеву более тяжелого оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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