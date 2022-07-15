Роскомнадзор заблокировал сайт The Insider*

Доступ к сайту издания The Insider ограничен
новость из сюжетаИноагенты РФ
Роскомнадзор заблокировал сайт агентства The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
«Доступ к сайту издания The Insider ограничен. Это требование Генпрокуратуры РФ», — сообщается на сайте Роскомнадзора.
15 июля Генпрокуратура признала The Insider нежелательной организацией. Главного редактора издания Романа Доброхотова объявили в розыск
*Издание The Insider признано Минюстом РФ иностранным агентом
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