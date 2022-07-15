Роскомнадзор заблокировал сайт The Insider*

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Заседание Президиума ГенСовета партии
Доступ к сайту издания The Insider ограничен Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Роскомнадзор заблокировал сайт агентства The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

«Доступ к сайту издания The Insider ограничен. Это требование Генпрокуратуры РФ», — сообщается на сайте Роскомнадзора.

15 июля Генпрокуратура признала The Insider нежелательной организацией. Главного редактора издания Романа Доброхотова объявили в розыск

*Издание The Insider признано Минюстом РФ иностранным агентом

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Роскомнадзор заблокировал сайт агентства The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры РФ. «Доступ к сайту издания The Insider ограничен. Это требование Генпрокуратуры РФ», — сообщается на сайте Роскомнадзора. 15 июля Генпрокуратура признала The Insider нежелательной организацией. Главного редактора издания Романа Доброхотова объявили в розыск *Издание The Insider признано Минюстом РФ иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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