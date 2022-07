Роскомнадзор заблокировал сайт The Insider*

Доступ к сайту издания The Insider ограничен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Роскомнадзор заблокировал сайт агентства The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры РФ. «Доступ к сайту издания The Insider ограничен. Это требование Генпрокуратуры РФ», — сообщается на сайте Роскомнадзора. 15 июля Генпрокуратура признала The Insider нежелательной организацией. Главного редактора издания Романа Доброхотова объявили в розыск *Издание The Insider признано Минюстом РФ иностранным агентом

