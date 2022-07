Генпрокуратура РФ объявила нежелательными Bellingcat* и Insider*

Генпрокуратура РФ блокирует издания, чья деятельность представляет угрозу безопасности России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ четырех иностранных неправительственных организаций, среди которых Bellingcat (признан иностранным агентом) и The Insider (признан иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. «Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd, Stichting Bellingcat, The Insider», — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры. Также нежелательными признаны «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute). В ведомстве уточнили, что их деятельность представляет угрозу безопасности России. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура усилит контроль блокировок запрещенных ресурсов в РФ. Для внеплановых проверок региональных операторов связи, связанных с контролем блокировок запрещенных в России соцсетей, СМИ, а также для фильтрации трафика, Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру РФ. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации». *издание признано иностранным агентом

