Министр обороны Украины передумал захватывать юг страны

16 июля 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Украина не собирает миллионную армию, заявил Резников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что не говорил о наступлении на юг и сборе миллионной армии, его неправильно поняли. Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС. «Скажем так, там произошло недопонимание. Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной», — цитирует Резникова издание. По словам министра, Киев не скрывает желания вернуться к границам по состоянию на 1991 год. Но сообщения о приказе отвоевать южные территории он не подтвердил. «Мы не можем говорить о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал», — добавил Резников. В начале июля Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ готовиться к штурму прибрежных районов юга страны. Он отметил, что для этого Украина уже собирает миллионную армию, оснащенную западным оружием, и разрабатывает план наступления. Подобные заявления депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией Киева. По словам парламентария, для этого у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось ни сил, ни боевого духа. Как призывался сам Резников, Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что не говорил о наступлении на юг и сборе миллионной армии, его неправильно поняли. Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС. «Скажем так, там произошло недопонимание. Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной», — цитирует Резникова издание. По словам министра, Киев не скрывает желания вернуться к границам по состоянию на 1991 год. Но сообщения о приказе отвоевать южные территории он не подтвердил. «Мы не можем говорить о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал», — добавил Резников. В начале июля Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ готовиться к штурму прибрежных районов юга страны. Он отметил, что для этого Украина уже собирает миллионную армию, оснащенную западным оружием, и разрабатывает план наступления. Подобные заявления депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией Киева. По словам парламентария, для этого у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось ни сил, ни боевого духа. Как призывался сам Резников, Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта.