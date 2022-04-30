На Украине создали штаб из американских советников

Во Львове создали штаб, состоящий из 50 американских военных советников. Они будут помогать командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимать решения.
«Поступила информация о создании некоего неформального штаба, в составе которого работают 50 американских военных советников. Их задача заключается в помощи украинским генералам принимать решение на основе разведывательных данных, которые командование ВСУ получает из Пентагона и Генштабов других стран НАТО», — сообщает argumenti.ru.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Как рассказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, на Украине находятся сотни иностранных инструкторов из стран НАТО, также под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, передает телеканал 360.
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