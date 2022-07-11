11 июля 2022

Хакер RaHDit: планами Минобороны Украины управляют советники НАТО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали советники НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, в том числе страны НАТО. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.

«Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки — это однозначный факт, который вскрыла [украинская хакерская] группа „Берегини“. У них была очень хорошая информация о том, что в том числе приезжали готовить украинские силы специальных операций не только американцы, но и практически со всех стран НАТО <…> Сведения об этих людях есть», — рассказал хакер в беседе с РИА «Новости».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее неоднократно сообщалось об участии Запада в подготовке и оснащении ВСУ. В частности, военных инструкторов Украины учили обращаться с западным вооружением в Литве.

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Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, в том числе страны НАТО. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности. «Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки — это однозначный факт, который вскрыла [украинская хакерская] группа „Берегини“. У них была очень хорошая информация о том, что в том числе приезжали готовить украинские силы специальных операций не только американцы, но и практически со всех стран НАТО <…> Сведения об этих людях есть», — рассказал хакер в беседе с РИА «Новости». 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее неоднократно сообщалось об участии Запада в подготовке и оснащении ВСУ. В частности, военных инструкторов Украины учили обращаться с западным вооружением в Литве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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