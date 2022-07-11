Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, в том числе страны НАТО. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.
«Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки — это однозначный факт, который вскрыла [украинская хакерская] группа „Берегини“. У них была очень хорошая информация о том, что в том числе приезжали готовить украинские силы специальных операций не только американцы, но и практически со всех стран НАТО <…> Сведения об этих людях есть», — рассказал хакер в беседе с РИА «Новости».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее неоднократно сообщалось об участии Запада в подготовке и оснащении ВСУ. В частности, военных инструкторов Украины учили обращаться с западным вооружением в Литве.
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