Литва будет учить ВСУ обращаться с оружием

10 апреля 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Литва будет тренировать украинских инструкторов обращаться с западным вооружением Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военных инструкторов Украины научат обращаться с западным вооружением в Литве. С соответствующим заявлением выступил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. «В ближайшее время мы организуем учения украинских военных здесь в Литве. Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с той техникой, которой мы сами владеем. Эти знания, их подготовка необходимы при выполнении их операций на Украине», — передает LRT слова Рупшиса. Генерал-лейтенант заявил, что Литве необходимо, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. «Для Литвы это ничего не меняет в смысле безопасности. В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были», — сказал Рупшис. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военных инструкторов Украины научат обращаться с западным вооружением в Литве. С соответствующим заявлением выступил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. «В ближайшее время мы организуем учения украинских военных здесь в Литве. Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с той техникой, которой мы сами владеем. Эти знания, их подготовка необходимы при выполнении их операций на Украине», — передает LRT слова Рупшиса. Генерал-лейтенант заявил, что Литве необходимо, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. «Для Литвы это ничего не меняет в смысле безопасности. В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были», — сказал Рупшис. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.