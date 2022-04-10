Литва будет учить ВСУ обращаться с оружием

Военных инструкторов Украины научат обращаться с западным вооружением в Литве. С соответствующим заявлением выступил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
«В ближайшее время мы организуем учения украинских военных здесь в Литве. Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с той техникой, которой мы сами владеем. Эти знания, их подготовка необходимы при выполнении их операций на Украине», — передает LRT слова Рупшиса.
Генерал-лейтенант заявил, что Литве необходимо, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. «Для Литвы это ничего не меняет в смысле безопасности. В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были», — сказал Рупшис.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.
Военных инструкторов Украины научат обращаться с западным вооружением в Литве. С соответствующим заявлением выступил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. «В ближайшее время мы организуем учения украинских военных здесь в Литве. Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с той техникой, которой мы сами владеем. Эти знания, их подготовка необходимы при выполнении их операций на Украине», — передает LRT слова Рупшиса. Генерал-лейтенант заявил, что Литве необходимо, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. «Для Литвы это ничего не меняет в смысле безопасности. В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были», — сказал Рупшис. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.