Инфекционист: спецоперация хорошо повлияла на здоровье россиян

Из-за санкций, введенных против России из-за начала спецоперации на Украине, отечественные курорты стали более популярны среди граждан, что положительно отразилось на эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов.
«Что касается России, в связи с определенными событиями наши граждане начали чаще использовать отечественные курорты, и это стало плюсом — распространение инфекции значительно снизилось», — рассказал Георгий Сапронов в интервью «Известиям». Однако люди, возвращающиеся из-за рубежа, будут всегда, потому COVID-19 начинает «поднимать голову», добавил он.
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Из-за санкций, введенных против России из-за начала спецоперации на Украине, отечественные курорты стали более популярны среди граждан, что положительно отразилось на эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов. «Что касается России, в связи с определенными событиями наши граждане начали чаще использовать отечественные курорты, и это стало плюсом — распространение инфекции значительно снизилось», — рассказал Георгий Сапронов в интервью «Известиям». Однако люди, возвращающиеся из-за рубежа, будут всегда, потому COVID-19 начинает «поднимать голову», добавил он. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 почти неотличим от ОРВИ. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Кабмин РФ отменил коронавирусные ограничения на выезд из России. В Роспотребнадзоре пообещали не возвращать ограничения из-за COVID-19. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия останется на международной туристической арене. В Кремле заверяли, что исключение из UNWTO не повлияет на российскую туристическую отрасль. Внутренний туризм продолжит свое развитие, внешнее направление также открыто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.