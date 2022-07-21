Фаворит на пост премьера Британии поменял свою позицию по Украине

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Кандидат на пост премьера Британии призналась, что не поддерживает участие английской армии в украинском конфликте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Один из главных кандидатов на пост нового премьер-министра Великобритании — министр иностранных дел страны Лиз Трасс — не поддерживает прямое участие британских войск в конфликте на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции. Но я не поддерживаю прямое участие британских войск», — сказала Трасс, отвечая на вопрос о поддержке вмешательства войск Британии в российско-украинский конфликт, передает агентство.

Ранее Трасс вместе с экс-министром финансов Великобритании Риши Сунак вышла в финальный тур выборов главы Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра, передает MK.RU. Позже глава МИД обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это высказывание британского политика нагнетанием ситуации.

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Один из главных кандидатов на пост нового премьер-министра Великобритании — министр иностранных дел страны Лиз Трасс — не поддерживает прямое участие британских войск в конфликте на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. «Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции. Но я не поддерживаю прямое участие британских войск», — сказала Трасс, отвечая на вопрос о поддержке вмешательства войск Британии в российско-украинский конфликт, передает агентство. Ранее Трасс вместе с экс-министром финансов Великобритании Риши Сунак вышла в финальный тур выборов главы Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра, передает MK.RU. Позже глава МИД обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это высказывание британского политика нагнетанием ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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