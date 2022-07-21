Фаворит на пост премьера Британии поменял свою позицию по Украине

21 июля 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Кандидат на пост премьера Британии призналась, что не поддерживает участие английской армии в украинском конфликте Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из главных кандидатов на пост нового премьер-министра Великобритании — министр иностранных дел страны Лиз Трасс — не поддерживает прямое участие британских войск в конфликте на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. «Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции. Но я не поддерживаю прямое участие британских войск», — сказала Трасс, отвечая на вопрос о поддержке вмешательства войск Британии в российско-украинский конфликт, передает агентство. Ранее Трасс вместе с экс-министром финансов Великобритании Риши Сунак вышла в финальный тур выборов главы Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра, передает MK.RU . Позже глава МИД обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это высказывание британского политика нагнетанием ситуации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Один из главных кандидатов на пост нового премьер-министра Великобритании — министр иностранных дел страны Лиз Трасс — не поддерживает прямое участие британских войск в конфликте на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. «Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции. Но я не поддерживаю прямое участие британских войск», — сказала Трасс, отвечая на вопрос о поддержке вмешательства войск Британии в российско-украинский конфликт, передает агентство. Ранее Трасс вместе с экс-министром финансов Великобритании Риши Сунак вышла в финальный тур выборов главы Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра, передает MK.RU. Позже глава МИД обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это высказывание британского политика нагнетанием ситуации.