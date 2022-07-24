В Киеве нашли виновных в «сдаче РФ» юга Украины

25 июля 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

Экс-главу СБУ по Крыму Олега Кулинича обвиняют в «сдаче юга Украины» ВС РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правоохранительные органы Украины подозревают экс-главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олега Кулинича и экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича в «сдаче юга Украины российским войскам» в феврале 2022 года. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель». «[Бывший глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олег Кулинич и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович] взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины — передавали РФ сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ; именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства», — пишет издание, ссылаясь на текст обвинительного заключения в отношении Кулинича. В процессуальном материале отмечено, что лично Кулинич согласовав с Сивковичем обеспечил моментальную оккупацию южных областей Украины. Ранее стало известно, что на Украине задержали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщало издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины, ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Правоохранительные органы Украины подозревают экс-главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олега Кулинича и экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича в «сдаче юга Украины российским войскам» в феврале 2022 года. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель». «[Бывший глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олег Кулинич и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович] взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины — передавали РФ сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ; именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства», — пишет издание, ссылаясь на текст обвинительного заключения в отношении Кулинича. В процессуальном материале отмечено, что лично Кулинич согласовав с Сивковичем обеспечил моментальную оккупацию южных областей Украины. Ранее стало известно, что на Украине задержали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщало издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины, ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.