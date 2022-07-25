Генсек НАТО: союзники помогут Украине бороться с дронами

Страны НАТО планируют предоставить Украине сотни новых систем защиты от дронов. Такое заявление в интервью газете Kurir сделал Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
«Союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь. НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включая средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем защиты от дронов. В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от техники советских времен к современной технике НАТО», — сказал Столтенберг.
Страны Запада значительно увеличили финансовую и военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что российские системы ПВО «щелкают» западное вооружение, «как орехи», пишет RT. В Кремле подчеркнули, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.
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Страны НАТО планируют предоставить Украине сотни новых систем защиты от дронов. Такое заявление в интервью газете Kurir сделал Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. «Союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь. НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включая средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем защиты от дронов. В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от техники советских времен к современной технике НАТО», — сказал Столтенберг. Страны Запада значительно увеличили финансовую и военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что российские системы ПВО «щелкают» западное вооружение, «как орехи», пишет RT. В Кремле подчеркнули, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий.