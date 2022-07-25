Власти РФ потратят 60 млн рублей на борьбу с фейками в интернете

26 июля 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

Власти хотят бороться с опасными для россиян фейками с помощью особой системы Фото: Анна Майорова © URA.RU Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору готов заплатить 60 миллионов рублей разработчику, способному создать IT-систему, которая будет помогать бороться с распространением фейков в интернете. Об этом сообщают «Известия». ГРЧЦ находится в поисках разработчика системы раннего выявления «точек информационной напряженности» в интернет-СМИ и на других сетевых ресурсах, говорится в материалах центра. Уточняется, что под «точками информационной напряженности» понимают распространение фейков, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровья россиян, имуществу, а также угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Цена за создание системы с условным названием «Вепрь» начинается с 60 миллионов рублей. По задумке «Вепрь» должен уметь вычислять и делить фейки по степени влияния на посетителей интернет-ресурсов, распространяющих недостоверную информацию. Также система должна «уметь» выявлять негатив и оскорбления в рамках определенных тем и определять распространение фейков по этим темам. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 5 марта в РФ стал действовать закон о фейках про действия российских военных. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Госдума, в свою очередь, одобрила законопроект о наказаниях за распространение фейков о работе госорганов за границей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору готов заплатить 60 миллионов рублей разработчику, способному создать IT-систему, которая будет помогать бороться с распространением фейков в интернете. Об этом сообщают «Известия». ГРЧЦ находится в поисках разработчика системы раннего выявления «точек информационной напряженности» в интернет-СМИ и на других сетевых ресурсах, говорится в материалах центра. Уточняется, что под «точками информационной напряженности» понимают распространение фейков, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровья россиян, имуществу, а также угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Цена за создание системы с условным названием «Вепрь» начинается с 60 миллионов рублей. По задумке «Вепрь» должен уметь вычислять и делить фейки по степени влияния на посетителей интернет-ресурсов, распространяющих недостоверную информацию. Также система должна «уметь» выявлять негатив и оскорбления в рамках определенных тем и определять распространение фейков по этим темам. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 5 марта в РФ стал действовать закон о фейках про действия российских военных. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Госдума, в свою очередь, одобрила законопроект о наказаниях за распространение фейков о работе госорганов за границей.