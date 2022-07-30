В Турции ужаснулись последствиями экономического разрыва РФ и ЕС

31 июля 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

Anadolu: цена разрыва России и Евросоюза крайне высока Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Разрыв экономических связей между Россией и Евросоюзом будет иметь высокую цену для обеих сторон. В этом уверен обозреватель турецкого информагентства Anadolu Ильяс Кемалоглу. «Даже если в будущем отношения России с ЕС наладятся, сотрудничество в этой сфере получит большой удар. При этом, даже если ЕС найдет альтернативу российским энергоресурсам и минимизирует количество энергоресурсов, закупаемых у России, странам ЕС придется платить за эти альтернативные энергоресурсы гораздо дороже», — предрек Кемалоглу. Он добавил, что по прогнозам экспертов, в 2022—2023 годах экспорт природного газа из России в ЕС сократится на 40%, а к 2025 году станет еще меньше. Кроме того, эти события делают невозможным реализацию проекта «Северный поток-2». «С другой стороны, эти поиски и разработки в области энергетики увеличивают цены на природный газ и поднимают их до рекордных уровней. В то время как эта ситуация негативно влияет на экономику стран ЕС, Россия продолжает получать примерно такой же доход, несмотря на то, что продает меньше газа по сравнению с предыдущим годом», — заключил обозреватель. Ранее в статье газеты Financial Times говорилось о том, что ЕС будет непросто сохранять единство в своей антироссийской позиции, когда начнут ощущаться последствия экономических санкций, введенных против РФ. В пример приводится план ЕС по сокращению потребления газа, который вызвал недовольство среди европейских политиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разрыв экономических связей между Россией и Евросоюзом будет иметь высокую цену для обеих сторон. В этом уверен обозреватель турецкого информагентства Anadolu Ильяс Кемалоглу. «Даже если в будущем отношения России с ЕС наладятся, сотрудничество в этой сфере получит большой удар. При этом, даже если ЕС найдет альтернативу российским энергоресурсам и минимизирует количество энергоресурсов, закупаемых у России, странам ЕС придется платить за эти альтернативные энергоресурсы гораздо дороже», — предрек Кемалоглу. Он добавил, что по прогнозам экспертов, в 2022—2023 годах экспорт природного газа из России в ЕС сократится на 40%, а к 2025 году станет еще меньше. Кроме того, эти события делают невозможным реализацию проекта «Северный поток-2». «С другой стороны, эти поиски и разработки в области энергетики увеличивают цены на природный газ и поднимают их до рекордных уровней. В то время как эта ситуация негативно влияет на экономику стран ЕС, Россия продолжает получать примерно такой же доход, несмотря на то, что продает меньше газа по сравнению с предыдущим годом», — заключил обозреватель. Ранее в статье газеты Financial Times говорилось о том, что ЕС будет непросто сохранять единство в своей антироссийской позиции, когда начнут ощущаться последствия экономических санкций, введенных против РФ. В пример приводится план ЕС по сокращению потребления газа, который вызвал недовольство среди европейских политиков.