ВСУ атаковали АЭС в Запорожье, РФ уничтожила боеприпасы от НАТО. Главное к вечеру 7 августа

07 августа 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

АЭС в Энергодаре снова обстреляла украинская армия Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ снова обстреляли АЭС в Энергодаре. Российские военные уничтожили арсенал боеприпасов украинской армии, которые им отправили НАТО. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 августа. Украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. АЭС в Энергодаре атаковали из РСЗО «Ураган», в зоне удара оказался район хранилища отработанного ядерного топлива;

Российские военные уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов, поставленными ВСУ членами НАТО. Склад был расположен в районе Вознесенка Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ;

Армия РФ ударила по позициям ВСУ в Харькове. В Минобороны РФ заявили, что в результате уничтожили более 100 националистов;

ВСУ отправляют сражаться неподготовленных военных, рассказали в Минобороны РФ. По информации министерства, на передовую посылают необученных солдат и тех, кто был ранен, но не прошел полную реабилитацию;

В Минобороны РФ похвастались трофейным оружием НАТО, захваченным под Харьковом. Речь идет о ракетных комплексах и пулеметах из Великобритании, США, Швеции и Польши, передает «Царьград»; Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является помощь жителям Донбасса, а приоритетом российской армии — нанесение ударов по военным объектам Украины.

ВСУ снова обстреляли АЭС в Энергодаре. Российские военные уничтожили арсенал боеприпасов украинской армии, которые им отправили НАТО. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 августа. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является помощь жителям Донбасса, а приоритетом российской армии — нанесение ударов по военным объектам Украины.