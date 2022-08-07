ВСУ атаковали АЭС в Запорожье, РФ уничтожила боеприпасы от НАТО. Главное к вечеру 7 августа

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
АЭС в Энергодаре снова обстреляла украинская армия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ снова обстреляли АЭС в Энергодаре. Российские военные уничтожили арсенал боеприпасов украинской армии, которые им отправили НАТО. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 августа.

  • Украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. АЭС в Энергодаре атаковали из РСЗО «Ураган», в зоне удара оказался район хранилища отработанного ядерного топлива;
  • Российские военные уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов, поставленными ВСУ членами НАТО. Склад был расположен в районе Вознесенка Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ;
  • Армия РФ ударила по позициям ВСУ в Харькове. В Минобороны РФ заявили, что в результате уничтожили более 100 националистов;
  • ВСУ отправляют сражаться неподготовленных военных, рассказали в Минобороны РФ. По информации министерства, на передовую посылают необученных солдат и тех, кто был ранен, но не прошел полную реабилитацию;
  • В Минобороны РФ похвастались трофейным оружием НАТО, захваченным под Харьковом. Речь идет о ракетных комплексах и пулеметах из Великобритании, США, Швеции и Польши, передает «Царьград»;

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является помощь жителям Донбасса, а приоритетом российской армии — нанесение ударов по военным объектам Украины.

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ВСУ снова обстреляли АЭС в Энергодаре. Российские военные уничтожили арсенал боеприпасов украинской армии, которые им отправили НАТО. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 августа. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является помощь жителям Донбасса, а приоритетом российской армии — нанесение ударов по военным объектам Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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