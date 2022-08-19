В Госдуме призвали «вырезать» Эстонию из энергопартнерства с РФ

19 августа 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Депутат ЕР Морозов заявил о необходимости прекратить поставки электроэнергии Эстонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна остановить поставки электроэнергии в Эстонию. Такое предложение высказал депутат Госдумы Олег Морозов. «Надо „вырезать“ Эстонию из энергетического партнерства с РФ и Белоруссией», — передал политик РИА «Новости». По его словам, нужно полностью прекратить поставки электроэнергии в это государство. Морозов объяснил, что его мысль исходит из реалий русофобской политики, проводимой Эстонией внутри страны и на международной арене. В пятницу, 19 августа, власти Эстонии заявили о намерении предложить Еврокомиссии (ЕК) ввести восьмой пакет санкций против Москвы. Ранее Эстония решила не пускать в страну граждан России по шенгенским визам в независимости от того, в консульстве какой страны они ее получили. По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, МИД и МВД подготовят свои предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии тем россиянам, у которых есть шенгенская виза, но выдавалась не в этой стране.

Россия должна остановить поставки электроэнергии в Эстонию. Такое предложение высказал депутат Госдумы Олег Морозов. «Надо „вырезать“ Эстонию из энергетического партнерства с РФ и Белоруссией», — передал политик РИА «Новости». По его словам, нужно полностью прекратить поставки электроэнергии в это государство. Морозов объяснил, что его мысль исходит из реалий русофобской политики, проводимой Эстонией внутри страны и на международной арене. В пятницу, 19 августа, власти Эстонии заявили о намерении предложить Еврокомиссии (ЕК) ввести восьмой пакет санкций против Москвы. Ранее Эстония решила не пускать в страну граждан России по шенгенским визам в независимости от того, в консульстве какой страны они ее получили. По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, МИД и МВД подготовят свои предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии тем россиянам, у которых есть шенгенская виза, но выдавалась не в этой стране.