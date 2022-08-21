21 августа 2022

Премьер Чехии раскрыл договоренность с Евросоюзом по Украине

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что хочет вместе с партнерами по ЕС помочь Киеву восстановить гражданские объекты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Планируем с партнерами по Евросоюзу помочь украинцам в ремонте гражданских объектов, чтобы обеспечить им нормальную жизнь после окончания спецоперации РФ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни», — сказал Фиала, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что по этому поводу уже ведутся переговоры с Киевом.

Премьер подчеркнул, что Чехия продолжит поддерживать Киев дипломатическим путем. «И, конечно, продолжим поставки военной техники», — добавил чешский дипломат.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. В частности, постпред США при НАТО Джулианн Смит уже заявляла, что США испытывают трудности при оказании военной и финансовой помощи Киеву, так как Киев каждый день меняет список своих требований.

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Планируем с партнерами по Евросоюзу помочь украинцам в ремонте гражданских объектов, чтобы обеспечить им нормальную жизнь после окончания спецоперации РФ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. «Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни», — сказал Фиала, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что по этому поводу уже ведутся переговоры с Киевом. Премьер подчеркнул, что Чехия продолжит поддерживать Киев дипломатическим путем. «И, конечно, продолжим поставки военной техники», — добавил чешский дипломат. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. В частности, постпред США при НАТО Джулианн Смит уже заявляла, что США испытывают трудности при оказании военной и финансовой помощи Киеву, так как Киев каждый день меняет список своих требований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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