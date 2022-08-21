Премьер Чехии раскрыл договоренность с Евросоюзом по Украине

22 августа 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что хочет вместе с партнерами по ЕС помочь Киеву восстановить гражданские объекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планируем с партнерами по Евросоюзу помочь украинцам в ремонте гражданских объектов, чтобы обеспечить им нормальную жизнь после окончания спецоперации РФ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. «Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни», — сказал Фиала, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что по этому поводу уже ведутся переговоры с Киевом. Премьер подчеркнул, что Чехия продолжит поддерживать Киев дипломатическим путем. «И, конечно, продолжим поставки военной техники», — добавил чешский дипломат. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. В частности, постпред США при НАТО Джулианн Смит уже заявляла, что США испытывают трудности при оказании военной и финансовой помощи Киеву, так как Киев каждый день меняет список своих требований.

Планируем с партнерами по Евросоюзу помочь украинцам в ремонте гражданских объектов, чтобы обеспечить им нормальную жизнь после окончания спецоперации РФ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. «Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни», — сказал Фиала, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что по этому поводу уже ведутся переговоры с Киевом. Премьер подчеркнул, что Чехия продолжит поддерживать Киев дипломатическим путем. «И, конечно, продолжим поставки военной техники», — добавил чешский дипломат. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. В частности, постпред США при НАТО Джулианн Смит уже заявляла, что США испытывают трудности при оказании военной и финансовой помощи Киеву, так как Киев каждый день меняет список своих требований.