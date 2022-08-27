27 августа 2022

Стоматолог Онищенко объяснил, как решить частую проблему с зубами

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
Необходимо пройти комплексное лечение, чтобы узнать точную причину скрежета зубами, отметил Федор Онищенко Фото:

Комплексное лечение поможет человеку избавиться от скрежета зубами. Об этом рассказал врач-стоматолог Федор Онищенко.

«Бруксизм — это непроизвольное стискивание и скрежетание зубов, вызванное чрезмерным сокращением жевательных мышц. Основной принцип лечения здесь — устранение причины бруксизма. Чаще всего это комплексное лечение, которое требует вовлечение различных специалистов. Например, исправление неправильного прикуса с помощью брекетов или лечение кариеса. Также помогает восстановление зубных рядов с помощью искусственных коронок на имплантатах», — сказал Онищенко в беседе с агентством sport24.

Как отметил стоматолог, основной симптом бруксизма — это чувство скованности в жевательных мышцах и суставе. По словам Федорова, для профилактики такого заболевания необходимо как можно реже употреблять алкоголь и энергетики, а также отказаться от таблеток, нарушающих режим сна.

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Комплексное лечение поможет человеку избавиться от скрежета зубами. Об этом рассказал врач-стоматолог Федор Онищенко. «Бруксизм — это непроизвольное стискивание и скрежетание зубов, вызванное чрезмерным сокращением жевательных мышц. Основной принцип лечения здесь — устранение причины бруксизма. Чаще всего это комплексное лечение, которое требует вовлечение различных специалистов. Например, исправление неправильного прикуса с помощью брекетов или лечение кариеса. Также помогает восстановление зубных рядов с помощью искусственных коронок на имплантатах», — сказал Онищенко в беседе с агентством sport24. Как отметил стоматолог, основной симптом бруксизма — это чувство скованности в жевательных мышцах и суставе. По словам Федорова, для профилактики такого заболевания необходимо как можно реже употреблять алкоголь и энергетики, а также отказаться от таблеток, нарушающих режим сна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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