Стоматолог Онищенко объяснил, как решить частую проблему с зубами

28 августа 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Необходимо пройти комплексное лечение, чтобы узнать точную причину скрежета зубами, отметил Федор Онищенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комплексное лечение поможет человеку избавиться от скрежета зубами. Об этом рассказал врач-стоматолог Федор Онищенко. «Бруксизм — это непроизвольное стискивание и скрежетание зубов, вызванное чрезмерным сокращением жевательных мышц. Основной принцип лечения здесь — устранение причины бруксизма. Чаще всего это комплексное лечение, которое требует вовлечение различных специалистов. Например, исправление неправильного прикуса с помощью брекетов или лечение кариеса. Также помогает восстановление зубных рядов с помощью искусственных коронок на имплантатах», — сказал Онищенко в беседе с агентством sport24. Как отметил стоматолог, основной симптом бруксизма — это чувство скованности в жевательных мышцах и суставе. По словам Федорова, для профилактики такого заболевания необходимо как можно реже употреблять алкоголь и энергетики, а также отказаться от таблеток, нарушающих режим сна.

Комплексное лечение поможет человеку избавиться от скрежета зубами. Об этом рассказал врач-стоматолог Федор Онищенко. «Бруксизм — это непроизвольное стискивание и скрежетание зубов, вызванное чрезмерным сокращением жевательных мышц. Основной принцип лечения здесь — устранение причины бруксизма. Чаще всего это комплексное лечение, которое требует вовлечение различных специалистов. Например, исправление неправильного прикуса с помощью брекетов или лечение кариеса. Также помогает восстановление зубных рядов с помощью искусственных коронок на имплантатах», — сказал Онищенко в беседе с агентством sport24. Как отметил стоматолог, основной симптом бруксизма — это чувство скованности в жевательных мышцах и суставе. По словам Федорова, для профилактики такого заболевания необходимо как можно реже употреблять алкоголь и энергетики, а также отказаться от таблеток, нарушающих режим сна.