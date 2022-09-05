Бизнесмены РФ попросили правительство вернуть внеплановые проверки

Российские бизнесмены попросили вернуть внеплановые проверки

06 сентября 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Мораторий на проверки увеличил количество контрафакта в меховом бизнесе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бизнес попросил Минпромторг досрочно отменить мораторий на проверки, введенный в РФ до конца 2022 года. Об этом свидетельствует письмо, подписанное представителями Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других организаций. «В деловом сообществе видят в этой ситуации [моратории на плановые и внеплановые проверки бизнеса] и минусы. Например, на рынке меховых изделий, обуви и некоторых товаров легпрома крупные компании соблюдают правила идентификации и продажи такой продукции. Но сейчас им приходится конкурировать с производителями контрафакта, чей оборот увеличивается на фоне моратория на проверки», — передают «Известия» содержание письма. Единственным способом защитить права потребителей и обеспечить доминирование на рынке легальной продукции в АКОРТ видят введение ограничения моратория на 2022 год. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России оперативно приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. В частности, россиянам разрешили оформлять кредитные каникулы в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года. Также решением премьер-министра РФ Михаила Мишустина были введены мораторий на банкротство и запрет плановых проверок для компаний, чья работа не связана с опасностью для жизни и здоровья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнес попросил Минпромторг досрочно отменить мораторий на проверки, введенный в РФ до конца 2022 года. Об этом свидетельствует письмо, подписанное представителями Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других организаций. «В деловом сообществе видят в этой ситуации [моратории на плановые и внеплановые проверки бизнеса] и минусы. Например, на рынке меховых изделий, обуви и некоторых товаров легпрома крупные компании соблюдают правила идентификации и продажи такой продукции. Но сейчас им приходится конкурировать с производителями контрафакта, чей оборот увеличивается на фоне моратория на проверки», — передают «Известия» содержание письма. Единственным способом защитить права потребителей и обеспечить доминирование на рынке легальной продукции в АКОРТ видят введение ограничения моратория на 2022 год. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России оперативно приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. В частности, россиянам разрешили оформлять кредитные каникулы в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года. Также решением премьер-министра РФ Михаила Мишустина были введены мораторий на банкротство и запрет плановых проверок для компаний, чья работа не связана с опасностью для жизни и здоровья.