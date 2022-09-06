«Единая Россия» запустила программу газификации для нуждающихся

В Омской области открыт первый в России консультационный центр по социальной газификации. Это совместный проект партии «Единая Россия» и Единого оператора газификации. Первая нуждающаяся семья уже получила необходимый в доме энергоресурс. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Секретарь генерального совета партии „Единая Россия“ Андрей Турчак и генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов открыли консультационный центр по социальной газификации. Консультационные центры по всей стране станут востребованной площадкой для тематических семинаров и встреч с населением», — говорится в информации.
«К сетям газораспределения подключили дом многодетной семьи в Лузинском сельском поселении Анастасии и Евгения. Мама, папа и три их дочери-тройняшки обеспечены теплом и комфортом. На догазификацию они подали документы весной 2022 года», — отмечается в пресс-релизе.
Таким образом, жители области смогут оставлять в центрах заявки на ускоренную газификацию домов. Сотрудники помогут подготовить необходимые документы.
Жители Омской области смогут оставлять в центрах заявки на ускоренную газификацию домов
Пресс-служба партии «Единая Россия»
Центр открыли генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак и гендиректор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов
Пресс-служба партии «Единая Россия»
Первым семьям уже провели газ
Пресс-служба партии «Единая Россия»
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В Омской области открыт первый в России консультационный центр по социальной газификации. Это совместный проект партии «Единая Россия» и Единого оператора газификации. Первая нуждающаяся семья уже получила необходимый в доме энергоресурс. Об этом сообщает пресс-служба партии. «Секретарь генерального совета партии „Единая Россия“ Андрей Турчак и генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов открыли консультационный центр по социальной газификации. Консультационные центры по всей стране станут востребованной площадкой для тематических семинаров и встреч с населением», — говорится в информации. «К сетям газораспределения подключили дом многодетной семьи в Лузинском сельском поселении Анастасии и Евгения. Мама, папа и три их дочери-тройняшки обеспечены теплом и комфортом. На догазификацию они подали документы весной 2022 года», — отмечается в пресс-релизе. Таким образом, жители области смогут оставлять в центрах заявки на ускоренную газификацию домов. Сотрудники помогут подготовить необходимые документы.