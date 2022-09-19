Экс-представитель Ельцина допустил, что Клинтон предлагал РФ вступить в НАТО

19 сентября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Представитель Ельцина не помнит, чтобы на встречах Ельцина и Клинтона 1997—1998 годов был разговор о расширении НАТО Фото: Александра Чумичева и Александра Сенцова/ ИТАР-ТАСС Вполне возможно, что между первым президентом России Борисом Ельциным и экс-президентом США Биллом Клинтоном были разговоры о расширении Североатлантического Альянса на восток. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский. По словам Ястржембского, встречи Ельцина и Клинтона были и без его участия, где «вполне возможно, что речь заходила» о расширении НАТО на восток. «Я не могу достоверно ответить на этот вопрос», — ответил Ястржембский на вопрос РИА «Новости» о том, был ли разговор о вступлении России в НАТО между Ельциным и Клинтоном. Бывший пресс-секретарь Ельцина также отметил, что он участвовал в трех встречах 1997—1998 годов на высшем уровне между двумя президентами, и не помнит, чтобы на одной из этих встреч заходила речь о расширении НАТО на восток. «При мне на трех последних встречах Ельцина и Клинтона такого разговора не было», — сообщил Ястржембский. Ранее Клинтон заявил, что США никогда не угрожали России и предлагали вступить в НАТО. По его словам, он предложил России не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства там. Клинтон также отметил, что не считает расширение НАТО на восток ошибкой, которая привела в итоге к российско-украинскому конфликту.

Вполне возможно, что между первым президентом России Борисом Ельциным и экс-президентом США Биллом Клинтоном были разговоры о расширении Североатлантического Альянса на восток. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский. По словам Ястржембского, встречи Ельцина и Клинтона были и без его участия, где «вполне возможно, что речь заходила» о расширении НАТО на восток. «Я не могу достоверно ответить на этот вопрос», — ответил Ястржембский на вопрос РИА «Новости» о том, был ли разговор о вступлении России в НАТО между Ельциным и Клинтоном. Бывший пресс-секретарь Ельцина также отметил, что он участвовал в трех встречах 1997—1998 годов на высшем уровне между двумя президентами, и не помнит, чтобы на одной из этих встреч заходила речь о расширении НАТО на восток. «При мне на трех последних встречах Ельцина и Клинтона такого разговора не было», — сообщил Ястржембский. Ранее Клинтон заявил, что США никогда не угрожали России и предлагали вступить в НАТО. По его словам, он предложил России не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства там. Клинтон также отметил, что не считает расширение НАТО на восток ошибкой, которая привела в итоге к российско-украинскому конфликту.