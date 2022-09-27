Медведев расшифровал слова Путина о ядерной угрозе Запада

27 сентября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

По словам Медведева, Россия сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных стран Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Одна из задач введения частичной мобилизации в России — не допустить возможность появления у враждебных к России стран ядерного оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал заместитель председателя Совета Безопасности в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин объяснил решение о частичной мобилизации шантажом Запада ядерным оружием и тем, что «в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань». Путин заявил, что шантаж Запада ядерным оружием чреват обострением конфликта. «А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал глава государства. «Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами», — отметил президент. Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек.

Одна из задач введения частичной мобилизации в России — не допустить возможность появления у враждебных к России стран ядерного оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал заместитель председателя Совета Безопасности в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин объяснил решение о частичной мобилизации шантажом Запада ядерным оружием и тем, что «в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань». Путин заявил, что шантаж Запада ядерным оружием чреват обострением конфликта. «А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал глава государства. «Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами», — отметил президент. Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек.