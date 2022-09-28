Володин назвал дату заседания по принятию новых регионов в состав РФ

Госдума примет решение по присоединению освобожденных территорий к РФ 3 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, володин вячеслав
Как сообщает Володин, ради референдумов, Госдума перенесет региональную неделю на поздний срок Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Госдума перенесет региональную неделю ради принятия решений по итогам референдумов о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсона к РФ 3 октября. Об этом сообщил председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

«Госдума перенесет региональную неделю на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов», — цитирует Володина РИА «Новости». 3 и 4 октября в Госдуме пройдут пленарные заседания по поводу итогам референдумов.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - все главные новости о мобилизации и результатах референдума
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума перенесет региональную неделю ради принятия решений по итогам референдумов о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсона к РФ 3 октября. Об этом сообщил председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин. «Госдума перенесет региональную неделю на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов», — цитирует Володина РИА «Новости». 3 и 4 октября в Госдуме пройдут пленарные заседания по поводу итогам референдумов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...