Володин назвал дату заседания по принятию новых регионов в состав РФ

Как сообщает Володин, ради референдумов, Госдума перенесет региональную неделю на поздний срок
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Госдума перенесет региональную неделю ради принятия решений по итогам референдумов о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсона к РФ 3 октября. Об этом сообщил председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.
«Госдума перенесет региональную неделю на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов», — цитирует Володина РИА «Новости». 3 и 4 октября в Госдуме пройдут пленарные заседания по поводу итогам референдумов.
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