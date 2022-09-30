В Совфеде предложили разработать правила для отсрочки мобилизованных предпринимателей

30 сентября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Для ИП разработают правила отсрочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Замглавы экономического комитета Совета Федераций Иван Абрамов предложил разработать правила, позволяющие индивидуальным предпринимателям получить отсрочку от частичной мобилизации. По мнению сенатора предпринимателям, задействованным в выполнении госзаказов и оборонной промышленности необходима бронь. «В отношении индивидуальных предпринимателей и их сотрудников вопрос не решен, а ведь на них налоги, кредиты», — сообщил политик РИА «Новости». Также Абрамов подчеркнул, что если предприниматели являются субподрядчиками при выполнении госконтрактов, то невыполнение работ в установленный срок для них повлечет уголовную ответственность. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В ряде регионов РФ открыты горячие линии для консультаций предпринимателей. Госдума заявила о разработке поправок, позволяющим предпринимателям, попавшим под частичную мобилизацию успеть закрыть все вопросы, связанные с ведением бизнеса

Замглавы экономического комитета Совета Федераций Иван Абрамов предложил разработать правила, позволяющие индивидуальным предпринимателям получить отсрочку от частичной мобилизации. По мнению сенатора предпринимателям, задействованным в выполнении госзаказов и оборонной промышленности необходима бронь. «В отношении индивидуальных предпринимателей и их сотрудников вопрос не решен, а ведь на них налоги, кредиты», — сообщил политик РИА «Новости». Также Абрамов подчеркнул, что если предприниматели являются субподрядчиками при выполнении госконтрактов, то невыполнение работ в установленный срок для них повлечет уголовную ответственность. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В ряде регионов РФ открыты горячие линии для консультаций предпринимателей. Госдума заявила о разработке поправок, позволяющим предпринимателям, попавшим под частичную мобилизацию успеть закрыть все вопросы, связанные с ведением бизнеса