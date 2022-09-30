В России подан первый иск об отмене призыва по мобилизации

30 сентября 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Житель Санкт-Петербурга подал в суд на военкомат Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Санкт-Петербурга подал первый в России иск об отмене призыва по мобилизации. Гражданин оспорил решение военкомата призвать его на военную службу. «Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал заявление в порядке главы 22 КАС РФ, поданное Даниилом Бакалинским к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Административное исковое заявление пока не принято к производству», — сообщает РАПСИ. Призывник решил оспорить решение военкомата. По его словам, он был призван на службу 22 сентября, однако ранее он подал заявление о замене службы по призыву на альтернативную, так как является убежденным пацифистом. В своем заявлении призывник просит суд признать решение военкомата незаконным и аннулировать его. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.

Житель Санкт-Петербурга подал первый в России иск об отмене призыва по мобилизации. Гражданин оспорил решение военкомата призвать его на военную службу. «Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал заявление в порядке главы 22 КАС РФ, поданное Даниилом Бакалинским к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Административное исковое заявление пока не принято к производству», — сообщает РАПСИ. Призывник решил оспорить решение военкомата. По его словам, он был призван на службу 22 сентября, однако ранее он подал заявление о замене службы по призыву на альтернативную, так как является убежденным пацифистом. В своем заявлении призывник просит суд признать решение военкомата незаконным и аннулировать его. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.