Кадыров сообщил об освобождении из полугодового плена двух российских офицеров

30 сентября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Двух офицеров российской армии освободили из украинского плена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из украинского плена освободили двух российских офицеров. Один из них провел в неволе около 6 месяцев. Об этом сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Нам удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отмечает, что уже совсем скоро бойцы вернуться к своим друзьям, семьям и знакомым. Специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин обозначил цели операции, как демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Кадыров ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, как проходит спецоперация на Украине, передает RT. Помимо этого, глава Чечни анонсировал новую тактику ведения спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360.

Из украинского плена освободили двух российских офицеров. Один из них провел в неволе около 6 месяцев. Об этом сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Нам удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отмечает, что уже совсем скоро бойцы вернуться к своим друзьям, семьям и знакомым. Специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин обозначил цели операции, как демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Кадыров ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, как проходит спецоперация на Украине, передает RT. Помимо этого, глава Чечни анонсировал новую тактику ведения спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360.