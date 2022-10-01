Депутат Госдумы Леонов: людей с инвалидностью по зрению не мобилизуют

01 октября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Мобилизованные военные со слабым зрением могут занять военные специальности, которые им подойдут по состоянию здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На основе своих критериев отбора военно-врачебная комиссия принимает решение о принятии в ряды российской армии гражданина с проблемами со зрением. При этом инвалиды по зрению не подпадают под частичную мобилизацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. «Если человек инвалид по зрению, то понятно, что он не подпадает под мобилизацию. Если у него плохое зрение, то здесь уже по решению военно-врачебной комиссии, поэтому таких четких критериев я обозначить не могу. Они руководствуются своими критериями, потому что у них есть разные специальности. Необязательно все должны быть снайперами», — сказал Сергей Леонов. По словам парламентария, мобилизованные военные со слабым зрением могут занять военные специальности, которые им подойдут по состоянию здоровья. «Есть работник кухни. Он может помогать в госпитале, разгружать ящики, снаряды. Там есть разная работа. Необязательно где-то на передовой в окопе сидеть. В этом отношении вопросы больше к военно-врачебной комиссии и к тем командирам, которые принимают решения о мобилизации», — уточнил собеседник агентства. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На основе своих критериев отбора военно-врачебная комиссия принимает решение о принятии в ряды российской армии гражданина с проблемами со зрением. При этом инвалиды по зрению не подпадают под частичную мобилизацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. «Если человек инвалид по зрению, то понятно, что он не подпадает под мобилизацию. Если у него плохое зрение, то здесь уже по решению военно-врачебной комиссии, поэтому таких четких критериев я обозначить не могу. Они руководствуются своими критериями, потому что у них есть разные специальности. Необязательно все должны быть снайперами», — сказал Сергей Леонов. По словам парламентария, мобилизованные военные со слабым зрением могут занять военные специальности, которые им подойдут по состоянию здоровья. «Есть работник кухни. Он может помогать в госпитале, разгружать ящики, снаряды. Там есть разная работа. Необязательно где-то на передовой в окопе сидеть. В этом отношении вопросы больше к военно-врачебной комиссии и к тем командирам, которые принимают решения о мобилизации», — уточнил собеседник агентства. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.