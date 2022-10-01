Депутат Госдумы Леонов: людей с инвалидностью по зрению не мобилизуют

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, глаз, окулист, российская медицина, проверка зрения, глазные болезни
Мобилизованные военные со слабым зрением могут занять военные специальности, которые им подойдут по состоянию здоровья Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

На основе своих критериев отбора военно-врачебная комиссия принимает решение о принятии в ряды российской армии гражданина с проблемами со зрением. При этом инвалиды по зрению не подпадают под частичную мобилизацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

«Если человек инвалид по зрению, то понятно, что он не подпадает под мобилизацию. Если у него плохое зрение, то здесь уже по решению военно-врачебной комиссии, поэтому таких четких критериев я обозначить не могу. Они руководствуются своими критериями, потому что у них есть разные специальности. Необязательно все должны быть снайперами», — сказал Сергей Леонов.

По словам парламентария, мобилизованные военные со слабым зрением могут занять военные специальности, которые им подойдут по состоянию здоровья. «Есть работник кухни. Он может помогать в госпитале, разгружать ящики, снаряды. Там есть разная работа. Необязательно где-то на передовой в окопе сидеть. В этом отношении вопросы больше к военно-врачебной комиссии и к тем командирам, которые принимают решения о мобилизации», — уточнил собеседник агентства.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На основе своих критериев отбора военно-врачебная комиссия принимает решение о принятии в ряды российской армии гражданина с проблемами со зрением. При этом инвалиды по зрению не подпадают под частичную мобилизацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. «Если человек инвалид по зрению, то понятно, что он не подпадает под мобилизацию. Если у него плохое зрение, то здесь уже по решению военно-врачебной комиссии, поэтому таких четких критериев я обозначить не могу. Они руководствуются своими критериями, потому что у них есть разные специальности. Необязательно все должны быть снайперами», — сказал Сергей Леонов. По словам парламентария, мобилизованные военные со слабым зрением могут занять военные специальности, которые им подойдут по состоянию здоровья. «Есть работник кухни. Он может помогать в госпитале, разгружать ящики, снаряды. Там есть разная работа. Необязательно где-то на передовой в окопе сидеть. В этом отношении вопросы больше к военно-врачебной комиссии и к тем командирам, которые принимают решения о мобилизации», — уточнил собеседник агентства. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...