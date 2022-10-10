Школы и вузы Белгородской области переводят на дистант

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Гладков заявил, что вузы и школы Белгородской области переведут на дистант Фото:

Школы и вузы Белгородской области было решено перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Принял решение, о том, что школы, вузы и колледжи, с завтрашнего дня будут работать в дистанционном формате, детские сады в режиме дежурных групп», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Также политик добавил, что безопасность детей превыше всего, поэтому необходимо делать все ради ее обеспечения.

Школы Белгородской области уже переводили на дистанционный формат, однако речь шла об учреждениях, расположенных в пограничных районах. Ранее по селу «Красный Хутор» под Белгородом ВСУ совершили обстрел, в результате которого пострадали три человека.

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Школы и вузы Белгородской области было решено перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Принял решение, о том, что школы, вузы и колледжи, с завтрашнего дня будут работать в дистанционном формате, детские сады в режиме дежурных групп», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Также политик добавил, что безопасность детей превыше всего, поэтому необходимо делать все ради ее обеспечения. Школы Белгородской области уже переводили на дистанционный формат, однако речь шла об учреждениях, расположенных в пограничных районах. Ранее по селу «Красный Хутор» под Белгородом ВСУ совершили обстрел, в результате которого пострадали три человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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