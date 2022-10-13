Макрон пригрозил Лукашенко в случае вмешательства в ситуацию на Украине

13 октября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон обратился к Александру Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у белорусского лидера Александра Лукашенко будут проблемы, если он вмешается в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу France 2. «Со своей стороны, белорусский президент Александр Лукашенко будет иметь проблемы в своей стране, если он „решит еще больше ввязаться в ситуацию на Украине“», — сказал Макрон в эфире France 2. Также он призвал закончить конфликт. Россия и Беларусь решили развернуть совместную группировку войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Основной задачей станет оборона, сообщает RT со ссылкой на Минобороны Беларуси. Ранее в Беларуси заявили о готовности ПВО к удару со стороны Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стало освобождение Донбасса.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у белорусского лидера Александра Лукашенко будут проблемы, если он вмешается в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу France 2. «Со своей стороны, белорусский президент Александр Лукашенко будет иметь проблемы в своей стране, если он „решит еще больше ввязаться в ситуацию на Украине“», — сказал Макрон в эфире France 2. Также он призвал закончить конфликт. Россия и Беларусь решили развернуть совместную группировку войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Основной задачей станет оборона, сообщает RT со ссылкой на Минобороны Беларуси. Ранее в Беларуси заявили о готовности ПВО к удару со стороны Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стало освобождение Донбасса.