Макрон пригрозил Лукашенко в случае вмешательства в ситуацию на Украине

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Эммануэль Макрон обратился к Александру Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у белорусского лидера Александра Лукашенко будут проблемы, если он вмешается в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу France 2.

«Со своей стороны, белорусский президент Александр Лукашенко будет иметь проблемы в своей стране, если он „решит еще больше ввязаться в ситуацию на Украине“», — сказал Макрон в эфире France 2. Также он призвал закончить конфликт.

Россия и Беларусь решили развернуть совместную группировку войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Основной задачей станет оборона, сообщает RT со ссылкой на Минобороны Беларуси. Ранее в Беларуси заявили о готовности ПВО к удару со стороны Украины.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стало освобождение Донбасса.

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Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у белорусского лидера Александра Лукашенко будут проблемы, если он вмешается в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу France 2. «Со своей стороны, белорусский президент Александр Лукашенко будет иметь проблемы в своей стране, если он „решит еще больше ввязаться в ситуацию на Украине“», — сказал Макрон в эфире France 2. Также он призвал закончить конфликт. Россия и Беларусь решили развернуть совместную группировку войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Основной задачей станет оборона, сообщает RT со ссылкой на Минобороны Беларуси. Ранее в Беларуси заявили о готовности ПВО к удару со стороны Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стало освобождение Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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