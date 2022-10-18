В США раскрыли, как Путин «использовал» Илона Маска в своих целях

Экс-советник Трампа: Путин «использовал» Илона Маска, чтобы отправить послание Западу про Украину

19 октября 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Хилл: при помощи Маска Путин призвал Запад к миру на своих условиях Фото: novorosinform.org Глава России Владимир Путин якобы «использовал» основателя, генерального директора и главного инженера компании SpaceX Илона Маска, чтобы заставить Запад согласиться пойти на мирное урегулирование украинского конфликта на условиях Москвы. Такое предположение сделала советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл. «Путин играет на амбициях больших людей, давая им ощущение, что они могут сыграть большую роль. В действительности он просто передает их послания. […] Путин хочет, чтобы Запад согласился с его целями, используя таких посланников, как миллиардер Илон Маск», — сообщила Хилл в интервью Politico. Ранее американский политолог Ян Бреммер заявил, что Илон Маск общался с Путиным перед публикациями об Украине, передает NEWS.ru . Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данное высказывание. В начале октября Илон Маск назвал Крым российским. Кроме того, в одной из соцсетей он написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Также бизнесмен усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с РФ. В ответ на это экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил Илона Маска «отстать» от его страны.

Глава России Владимир Путин якобы «использовал» основателя, генерального директора и главного инженера компании SpaceX Илона Маска, чтобы заставить Запад согласиться пойти на мирное урегулирование украинского конфликта на условиях Москвы. Такое предположение сделала советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл. «Путин играет на амбициях больших людей, давая им ощущение, что они могут сыграть большую роль. В действительности он просто передает их послания. […] Путин хочет, чтобы Запад согласился с его целями, используя таких посланников, как миллиардер Илон Маск», — сообщила Хилл в интервью Politico. Ранее американский политолог Ян Бреммер заявил, что Илон Маск общался с Путиным перед публикациями об Украине, передает NEWS.ru. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данное высказывание. В начале октября Илон Маск назвал Крым российским. Кроме того, в одной из соцсетей он написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Также бизнесмен усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с РФ. В ответ на это экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил Илона Маска «отстать» от его страны.