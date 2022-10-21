Владелец ресторана в Париже, выгнавший украинок, раскрыл свое отношение к Путину

Парижский ресторатор, выгнавший украинок, не считает Путина опасным человеком

21 октября 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

По мнению французского ресторатора, от Путина не исходит никакой опасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владелец парижского ресторана Le Cosy Montparnasse Алекс Баша, ранее выгнавший из своего ресторана двух украинок из-за скандального поведения, заявил, что не видит опасности, исходящей от президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что настоящую опасность для мира представляют США. «Баша подчеркнул, что не считает президента РФ Владимира Путина опасным человеком. Он вообще не видит опасности, которая бы исходила от Путина, от россиян или украинцев», — пишет Пятый канал. По мнению ресторатора, конфликт Украины и России возник в результате манипуляций США, которые «мечтают взять в свои руки весь мир». «Если мы сравним, то за 20 лет президентства Путина США убили куда больше людей, чем умирает сейчас. Сегодня американцы стали опасностью для всего мира», — объяснил владелец ресторана свое мнение. Баша также добавил, что инцидент в его ресторане не означает его плохое отношение к какой-либо нации. «Если я выгоняю украинку, это не значит, что я плохо отношусь к украинской нации, это касается и русских, и всех других. Если человек плохо воспитан, то это не имеет ничего общего с его народом», — заключил Баша. Ранее в социальных сетях начало распространяться видео, на котором владелец ресторана Le Cosy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. Представитель этого ресторана объяснил такой поступок нежеланием украинок сделать заказ, сообщает телеканал 360. А в адрес владельца ресторана после конфликта начали поступать угрозы.

Владелец парижского ресторана Le Cosy Montparnasse Алекс Баша, ранее выгнавший из своего ресторана двух украинок из-за скандального поведения, заявил, что не видит опасности, исходящей от президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что настоящую опасность для мира представляют США. «Баша подчеркнул, что не считает президента РФ Владимира Путина опасным человеком. Он вообще не видит опасности, которая бы исходила от Путина, от россиян или украинцев», — пишет Пятый канал. По мнению ресторатора, конфликт Украины и России возник в результате манипуляций США, которые «мечтают взять в свои руки весь мир». «Если мы сравним, то за 20 лет президентства Путина США убили куда больше людей, чем умирает сейчас. Сегодня американцы стали опасностью для всего мира», — объяснил владелец ресторана свое мнение. Баша также добавил, что инцидент в его ресторане не означает его плохое отношение к какой-либо нации. «Если я выгоняю украинку, это не значит, что я плохо отношусь к украинской нации, это касается и русских, и всех других. Если человек плохо воспитан, то это не имеет ничего общего с его народом», — заключил Баша. Ранее в социальных сетях начало распространяться видео, на котором владелец ресторана Le Cosy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. Представитель этого ресторана объяснил такой поступок нежеланием украинок сделать заказ, сообщает телеканал 360. А в адрес владельца ресторана после конфликта начали поступать угрозы.