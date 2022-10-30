Силовики задержали нового подозреваемого в теракте в Херсоне

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Задержанный пожаловался, что СБУ угрожала его семье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области задержали второго человека, подозреваемого в теракте у здания РОВД в региональном центре. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах.

«По адресу проживания бывшего сотрудника Украинской полиции обнаружено три выстрела ГШ-7ВТ и РПГ-7В, один АК-74 и 1080 патронов 5,45 мм, пистолет болгарского производства Р-М01, 2 магазина к нему. Задержанный рассказал, что Служба безопасности Украины угрожала его семье», — передают экстренных службах.

Теракт в Херсоне был совершен 23 октября. В результате один человек погиб. Днем ранее силовики задержали еще одного подозреваемого. Он также признался в том, что теракт приказала провести СБУ.

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В Херсонской области задержали второго человека, подозреваемого в теракте у здания РОВД в региональном центре. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах. «По адресу проживания бывшего сотрудника Украинской полиции обнаружено три выстрела ГШ-7ВТ и РПГ-7В, один АК-74 и 1080 патронов 5,45 мм, пистолет болгарского производства Р-М01, 2 магазина к нему. Задержанный рассказал, что Служба безопасности Украины угрожала его семье», — передают экстренных службах. Теракт в Херсоне был совершен 23 октября. В результате один человек погиб. Днем ранее силовики задержали еще одного подозреваемого. Он также признался в том, что теракт приказала провести СБУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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