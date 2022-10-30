Силовики задержали нового подозреваемого в теракте в Херсоне

Задержанный пожаловался, что СБУ угрожала его семье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсонской области задержали второго человека, подозреваемого в теракте у здания РОВД в региональном центре. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах.
«По адресу проживания бывшего сотрудника Украинской полиции обнаружено три выстрела ГШ-7ВТ и РПГ-7В, один АК-74 и 1080 патронов 5,45 мм, пистолет болгарского производства Р-М01, 2 магазина к нему. Задержанный рассказал, что Служба безопасности Украины угрожала его семье», — передают экстренных службах.
Теракт в Херсоне был совершен 23 октября. В результате один человек погиб. Днем ранее силовики задержали еще одного подозреваемого. Он также признался в том, что теракт приказала провести СБУ.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!