Губернатор Севастополя доложил о сбитом беспилотнике в районе Любимовки

01 ноября 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

Это произошло утром 1 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские моряки сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя 1 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Десять минут (в 3:34 по местному времени — ред. URA.RU) назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра», — написал он в Telegram. «Знает вся страна родная, что не дремлют корабли и надежно охраняют берега родной земли», — процитировал Развожаев стихотворение Петра Градова «Легендарный Севастополь». Ранее, 29 сентября, губернатор города сообщил, что разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. По его словам, все БПЛА, атаковавшие бухту Севастополя, были сбиты.

Российские моряки сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя 1 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Десять минут (в 3:34 по местному времени — ред. URA.RU) назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра», — написал он в Telegram. «Знает вся страна родная, что не дремлют корабли и надежно охраняют берега родной земли», — процитировал Развожаев стихотворение Петра Градова «Легендарный Севастополь». Ранее, 29 сентября, губернатор города сообщил, что разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. По его словам, все БПЛА, атаковавшие бухту Севастополя, были сбиты.