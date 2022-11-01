Губернатор Севастополя доложил о сбитом беспилотнике в районе Любимовки

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Это произошло утром 1 ноября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские моряки сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя 1 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Десять минут (в 3:34 по местному времени — ред. URA.RU) назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра», — написал он в Telegram. «Знает вся страна родная, что не дремлют корабли и надежно охраняют берега родной земли», — процитировал Развожаев стихотворение Петра Градова «Легендарный Севастополь».

Ранее, 29 сентября, губернатор города сообщил, что разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. По его словам, все БПЛА, атаковавшие бухту Севастополя, были сбиты.

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Российские моряки сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя 1 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Десять минут (в 3:34 по местному времени — ред. URA.RU) назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра», — написал он в Telegram. «Знает вся страна родная, что не дремлют корабли и надежно охраняют берега родной земли», — процитировал Развожаев стихотворение Петра Градова «Легендарный Севастополь». Ранее, 29 сентября, губернатор города сообщил, что разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. По его словам, все БПЛА, атаковавшие бухту Севастополя, были сбиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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