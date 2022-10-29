Губернатор Развожаев рассказал о последствиях атаки беспилотников на Севастополь

Глава Севастополя: системы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие Севастополь
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Объекты гражданской инфраструктуры при атаке беспилотников не пострадали Фото:

Системы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие бухту Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — написал он в своем telegram-канале.

Также, по его словам, в акватории был уничтожен надводный беспилотник. Он уточнил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Губернатор добавил, что в одном из студенческих общежитий лопнуло окно, обошлось без пострадавших. Рейд, как ранее сообщали власти, перекрыт, движение катеров остановлено.

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Системы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие бухту Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — написал он в своем telegram-канале. Также, по его словам, в акватории был уничтожен надводный беспилотник. Он уточнил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Губернатор добавил, что в одном из студенческих общежитий лопнуло окно, обошлось без пострадавших. Рейд, как ранее сообщали власти, перекрыт, движение катеров остановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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