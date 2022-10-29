Губернатор Развожаев рассказал о последствиях атаки беспилотников на Севастополь

Объекты гражданской инфраструктуры при атаке беспилотников не пострадали
Системы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие бухту Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — написал он в своем telegram-канале.
Также, по его словам, в акватории был уничтожен надводный беспилотник. Он уточнил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Губернатор добавил, что в одном из студенческих общежитий лопнуло окно, обошлось без пострадавших. Рейд, как ранее сообщали власти, перекрыт, движение катеров остановлено.
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