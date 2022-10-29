Губернатор Развожаев рассказал о последствиях атаки беспилотников на Севастополь

Глава Севастополя: системы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие Севастополь

29 октября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Объекты гражданской инфраструктуры при атаке беспилотников не пострадали Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Системы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие бухту Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — написал он в своем telegram-канале. Также, по его словам, в акватории был уничтожен надводный беспилотник. Он уточнил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Губернатор добавил, что в одном из студенческих общежитий лопнуло окно, обошлось без пострадавших. Рейд, как ранее сообщали власти, перекрыт, движение катеров остановлено.

Системы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие бухту Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — написал он в своем telegram-канале. Также, по его словам, в акватории был уничтожен надводный беспилотник. Он уточнил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Губернатор добавил, что в одном из студенческих общежитий лопнуло окно, обошлось без пострадавших. Рейд, как ранее сообщали власти, перекрыт, движение катеров остановлено.