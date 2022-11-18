18 ноября 2022

Белый дом заявил, что не толкает Зеленского к переговорам с Россией

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По словам Кирби, США не оказывают влияние на Украину в вопросе переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, несмотря на свою заинтересованность в них. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Никто в Соединенных Штатах не подталкивает его (Зеленского — прим. URA.RU), не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — сказал Кирби в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Белый дом не намерен вести переговоры касательно конфликта на Украине с российской стороной.

В Белом доме и ранее называли дипломатию наилучшим вариантом завершения российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия не пойдет на условие, которое заключается в том, что переговоры между российской стороной и западными странами пройдут только при участии Киева.

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США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, несмотря на свою заинтересованность в них. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Никто в Соединенных Штатах не подталкивает его (Зеленского — прим. URA.RU), не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — сказал Кирби в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Белый дом не намерен вести переговоры касательно конфликта на Украине с российской стороной. В Белом доме и ранее называли дипломатию наилучшим вариантом завершения российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия не пойдет на условие, которое заключается в том, что переговоры между российской стороной и западными странами пройдут только при участии Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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