Белый дом заявил, что не толкает Зеленского к переговорам с Россией

США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, несмотря на свою заинтересованность в них. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Никто в Соединенных Штатах не подталкивает его (Зеленского — прим. URA.RU), не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — сказал Кирби в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Белый дом не намерен вести переговоры касательно конфликта на Украине с российской стороной.
В Белом доме и ранее называли дипломатию наилучшим вариантом завершения российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия не пойдет на условие, которое заключается в том, что переговоры между российской стороной и западными странами пройдут только при участии Киева.
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США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, несмотря на свою заинтересованность в них. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Никто в Соединенных Штатах не подталкивает его (Зеленского — прим. URA.RU), не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — сказал Кирби в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Белый дом не намерен вести переговоры касательно конфликта на Украине с российской стороной. В Белом доме и ранее называли дипломатию наилучшим вариантом завершения российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия не пойдет на условие, которое заключается в том, что переговоры между российской стороной и западными странами пройдут только при участии Киева.