20 ноября 2022

В результате ударов Турции пострадали мирные жители Алеппо

© Служба новостей «URA.RU»
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , истребитель, бомбардировщик, су-24, авиационный комплекс
От ударов турецких ВВС по Алеппо пострадали мирные жители и сирийские военные Фото:

От ударов турецкими ВВС под Африном и Кобани в провинции Алеппо (Сирия) пострадали мирные жители и военные сирийской армии. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

«20 ноября самолетами F-16 вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо», — цитирует Егорова РИА Новости. По его словам, от ударов турецких ВВС есть пострадавшие среди мирных жителей и сирийских военных.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии 1 июня. Также агентство рассказывало, что президент Турции Реджеп Эрдоган после приезда с саммита G20 приказал начать воздушную операцию «Коготь-меч». Кроме этого URA.RU передавало, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по Кобани.

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От ударов турецкими ВВС под Африном и Кобани в провинции Алеппо (Сирия) пострадали мирные жители и военные сирийской армии. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров. «20 ноября самолетами F-16 вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо», — цитирует Егорова РИА Новости. По его словам, от ударов турецких ВВС есть пострадавшие среди мирных жителей и сирийских военных. Ранее URA.RU сообщало, что власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии 1 июня. Также агентство рассказывало, что президент Турции Реджеп Эрдоган после приезда с саммита G20 приказал начать воздушную операцию «Коготь-меч». Кроме этого URA.RU передавало, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по Кобани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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