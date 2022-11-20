В результате ударов Турции пострадали мирные жители Алеппо

От ударов турецкими ВВС под Африном и Кобани в провинции Алеппо (Сирия) пострадали мирные жители и военные сирийской армии. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.
«20 ноября самолетами F-16 вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо», — цитирует Егорова РИА Новости. По его словам, от ударов турецких ВВС есть пострадавшие среди мирных жителей и сирийских военных.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии 1 июня. Также агентство рассказывало, что президент Турции Реджеп Эрдоган после приезда с саммита G20 приказал начать воздушную операцию «Коготь-меч». Кроме этого URA.RU передавало, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по Кобани.
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От ударов турецкими ВВС под Африном и Кобани в провинции Алеппо (Сирия) пострадали мирные жители и военные сирийской армии. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров. «20 ноября самолетами F-16 вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо», — цитирует Егорова РИА Новости. По его словам, от ударов турецких ВВС есть пострадавшие среди мирных жителей и сирийских военных. Ранее URA.RU сообщало, что власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии 1 июня. Также агентство рассказывало, что президент Турции Реджеп Эрдоган после приезда с саммита G20 приказал начать воздушную операцию «Коготь-меч». Кроме этого URA.RU передавало, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по Кобани.