Британский дипломат, тайно прилетевший в Екатеринбург, замечен в Ельцин Центре

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Стрит-арт у Ельцин центра. Екатеринбург, ельцин центр, стрит арт
Стюарт Хэтч приехал в Ельцин Центр на экскурсию Фото:

Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, тайно прилетевший из Москвы в Екатеринбург для встреч с бизнесменами, посетил Ельцин Центр, где неофициально записался на экскурсию. Об этом URA.RU сообщил источник в культурных кругах города.

«Стюарт Хэтч приехал в Ельцин Центр сегодня днем, это нигде не анонсировалось. Видимо, дипломат хотел избежать лишнего внимания к своей личности», — рассказал собеседник агентства. Предположительно, он приехал на экскурсию, но также намерен поговорить со сторонниками.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Ельцин Центра. Ответ на момент публикации не поступил.

Информация о визите Хэтча в Екатеринбург появилась 4 декабря. Дипломат неофициально прилетел в город поздно вечером и на следующий день планировал встретиться с представителями промышленной отрасли. По данным инсайдера, переговоры должны были касаться проблем Великобритании, связанных с экономическими ограничениями.

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Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, тайно прилетевший из Москвы в Екатеринбург для встреч с бизнесменами, посетил Ельцин Центр, где неофициально записался на экскурсию. Об этом URA.RU сообщил источник в культурных кругах города. «Стюарт Хэтч приехал в Ельцин Центр сегодня днем, это нигде не анонсировалось. Видимо, дипломат хотел избежать лишнего внимания к своей личности», — рассказал собеседник агентства. Предположительно, он приехал на экскурсию, но также намерен поговорить со сторонниками. URA.RU направило запрос в пресс-службу Ельцин Центра. Ответ на момент публикации не поступил. Информация о визите Хэтча в Екатеринбург появилась 4 декабря. Дипломат неофициально прилетел в город поздно вечером и на следующий день планировал встретиться с представителями промышленной отрасли. По данным инсайдера, переговоры должны были касаться проблем Великобритании, связанных с экономическими ограничениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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