Британский дипломат, тайно прилетевший в Екатеринбург, замечен в Ельцин Центре

06 декабря 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Стюарт Хэтч приехал в Ельцин Центр на экскурсию Фото: Размик Закарян © URA.RU Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, тайно прилетевший из Москвы в Екатеринбург для встреч с бизнесменами, посетил Ельцин Центр, где неофициально записался на экскурсию. Об этом URA.RU сообщил источник в культурных кругах города. «Стюарт Хэтч приехал в Ельцин Центр сегодня днем, это нигде не анонсировалось. Видимо, дипломат хотел избежать лишнего внимания к своей личности», — рассказал собеседник агентства. Предположительно, он приехал на экскурсию, но также намерен поговорить со сторонниками. URA.RU направило запрос в пресс-службу Ельцин Центра. Ответ на момент публикации не поступил. Информация о визите Хэтча в Екатеринбург появилась 4 декабря. Дипломат неофициально прилетел в город поздно вечером и на следующий день планировал встретиться с представителями промышленной отрасли. По данным инсайдера, переговоры должны были касаться проблем Великобритании, связанных с экономическими ограничениями.

Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, тайно прилетевший из Москвы в Екатеринбург для встреч с бизнесменами, посетил Ельцин Центр, где неофициально записался на экскурсию. Об этом URA.RU сообщил источник в культурных кругах города. «Стюарт Хэтч приехал в Ельцин Центр сегодня днем, это нигде не анонсировалось. Видимо, дипломат хотел избежать лишнего внимания к своей личности», — рассказал собеседник агентства. Предположительно, он приехал на экскурсию, но также намерен поговорить со сторонниками. URA.RU направило запрос в пресс-службу Ельцин Центра. Ответ на момент публикации не поступил. Информация о визите Хэтча в Екатеринбург появилась 4 декабря. Дипломат неофициально прилетел в город поздно вечером и на следующий день планировал встретиться с представителями промышленной отрасли. По данным инсайдера, переговоры должны были касаться проблем Великобритании, связанных с экономическими ограничениями.