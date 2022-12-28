28 декабря 2022

В Забайкалье врачи уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть провал иммунизации

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Уничтоженный объем вакцины стоил более миллиона рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Забайкальском крае руководитель центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы поручил уничтожить препарат от коронавируса «Эвушелд», чтобы скрыть провал вакцинации. Об этом рассказали в ФСБ региона.

«Один из руководителей „Центра-СПИД“ распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат „Эвушелд“… Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», — цитирует РИА Новости заявление ФСБ региона.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Врачи уничтожили вакцины стоимостью 1,45 миллиона рублей. Препарат должен был использоваться для доконтактной профилактики COVID-19 ВИЧ-инфицированных, которые состоят на диспансерном учете.

В начале декабря в Минздраве РФ сообщили о росте заболеваемостью коронавирусом, передает «Национальная служба новостей». 28 декабря в России выявили 6202 случаев COVID-19, сообщает «Утро.ру».

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В Забайкальском крае руководитель центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы поручил уничтожить препарат от коронавируса «Эвушелд», чтобы скрыть провал вакцинации. Об этом рассказали в ФСБ региона. «Один из руководителей „Центра-СПИД“ распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат „Эвушелд“… Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», — цитирует РИА Новости заявление ФСБ региона. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Врачи уничтожили вакцины стоимостью 1,45 миллиона рублей. Препарат должен был использоваться для доконтактной профилактики COVID-19 ВИЧ-инфицированных, которые состоят на диспансерном учете. В начале декабря в Минздраве РФ сообщили о росте заболеваемостью коронавирусом, передает «Национальная служба новостей». 28 декабря в России выявили 6202 случаев COVID-19, сообщает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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