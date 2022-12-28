В Забайкалье врачи уничтожили вакцины от COVID, чтобы скрыть провал иммунизации 29 декабря 2022 в 08:25 Размер текста - 17 + Уничтоженный объем вакцины стоил более миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Забайкальском крае руководитель центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы поручил уничтожить препарат от коронавируса «Эвушелд», чтобы скрыть провал вакцинации. Об этом рассказали в ФСБ региона. «Один из руководителей „Центра-СПИД“ распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат „Эвушелд“… Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», — цитирует РИА Новости заявление ФСБ региона. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Врачи уничтожили вакцины стоимостью 1,45 миллиона рублей. Препарат должен был использоваться для доконтактной профилактики COVID-19 ВИЧ-инфицированных, которые состоят на диспансерном учете. В начале декабря в Минздраве РФ сообщили о росте заболеваемостью коронавирусом, передает «Национальная служба новостей». 28 декабря в России выявили 6202 случаев COVID-19, сообщает «Утро.ру». В Забайкальском крае руководитель центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы поручил уничтожить препарат от коронавируса «Эвушелд», чтобы скрыть провал вакцинации. Об этом рассказали в ФСБ региона. «Один из руководителей „Центра-СПИД“ распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат „Эвушелд“… Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», — цитирует РИА Новости заявление ФСБ региона. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Врачи уничтожили вакцины стоимостью 1,45 миллиона рублей. Препарат должен был использоваться для доконтактной профилактики COVID-19 ВИЧ-инфицированных, которые состоят на диспансерном учете. В начале декабря в Минздраве РФ сообщили о росте заболеваемостью коронавирусом, передает «Национальная служба новостей». 28 декабря в России выявили 6202 случаев COVID-19, сообщает «Утро.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям