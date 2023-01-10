Секретарь Совбеза: Запад использует украинских неонацистов для госпереворотов и диверсий

10 января 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Украинских военных преступников попытаются спасти от наказания, рассказал Николай Патрушев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад попытается спасти от ответственности наиболее заметных нацистских преступников, которые сейчас орудуют на Украине. Об этом рассказал Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. «Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание. Однако не исключено, что наиболее одиозных попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач» — рассказал он в интервью изданию aif.ru. Такая же схема была реализована после разгрома нацистской Германии, когда власти отчитались о денацификации оккупированной зоны, но часть военных преступников избежали наказания и были использованы для проведения секретных операций в странах соцлагеря. Ранее совет безопасности ООН принял предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Против резолюции традиционно голосовали Украина и США. Впервые в минувшем году против принятия резолюции проголосовала Германия.

Запад попытается спасти от ответственности наиболее заметных нацистских преступников, которые сейчас орудуют на Украине. Об этом рассказал Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. «Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание. Однако не исключено, что наиболее одиозных попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач» — рассказал он в интервью изданию aif.ru. Такая же схема была реализована после разгрома нацистской Германии, когда власти отчитались о денацификации оккупированной зоны, но часть военных преступников избежали наказания и были использованы для проведения секретных операций в странах соцлагеря. Ранее совет безопасности ООН принял предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Против резолюции традиционно голосовали Украина и США. Впервые в минувшем году против принятия резолюции проголосовала Германия.