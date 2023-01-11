Минобороны объяснил перестановки в генштабе

Повышение уровня руководства связано с изменением задач, заявили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач и необходимостью более тесного взаимодействия между видами и родами войск. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ
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