Минобороны объяснил перестановки в генштабе

Перестановки в генштабе связаны с изменениями задач — заявление МО РФ
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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, донбасс, военный, сво, минобороны
Повышение уровня руководства связано с изменением задач, заявили в МО РФ Фото:
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Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач и необходимостью более тесного взаимодействия между видами и родами войск. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ

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Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач и необходимостью более тесного взаимодействия между видами и родами войск. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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