Аналитики дали прогноз по повышению ключевой ставки

«Известия»: ключевая ставка не изменится после 10 февраля

06 февраля 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Возможно повышение ключевой ставки до 8% с апреля, считает Владимир Евстифеев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экономисты прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне в 7,5% после заседания совета директоров Центробанка 10 февраля. С апреля ставка может достигнуть 8% из-за роста инфляции. Об этом сообщают аналитики крупнейших банков. «В пользу сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% на заседании Центробанка 10 февраля единогласно высказались все 14 опрошенных аналитиков из крупнейших российских банков», — сообщает газета «Известия». Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев добавил, что повышение ключевой ставки до 8% можно ожидать во втором квартале. Рост ставки будет связан с адаптацией денежно-кредитного рынка к изменениям инфляции, заверил он. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Это решение было направлено на защиту капитала граждан от обесценивания. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что такое решение было направлено также и на стабилизацию финансовых рынков и поддержку банков. После этого Центральный Банк России постепенно снижал ставку. В сентябре она установилась на уровне 7,5%.

Экономисты прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне в 7,5% после заседания совета директоров Центробанка 10 февраля. С апреля ставка может достигнуть 8% из-за роста инфляции. Об этом сообщают аналитики крупнейших банков. «В пользу сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% на заседании Центробанка 10 февраля единогласно высказались все 14 опрошенных аналитиков из крупнейших российских банков», — сообщает газета «Известия». Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев добавил, что повышение ключевой ставки до 8% можно ожидать во втором квартале. Рост ставки будет связан с адаптацией денежно-кредитного рынка к изменениям инфляции, заверил он. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Это решение было направлено на защиту капитала граждан от обесценивания. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что такое решение было направлено также и на стабилизацию финансовых рынков и поддержку банков. После этого Центральный Банк России постепенно снижал ставку. В сентябре она установилась на уровне 7,5%.