Вице-президент ВФЛА: Россию должны представлять спортсмены, поддерживающие Путина

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, фанаты, команда россии, болельщики, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, российские флаги
Российские спортсмены должны поддерживать Путина, следует из слов Ирины Приваловы Фото:
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Россияне, не поддерживающие политику президента России Владимира Путина, не должны участвовать в Олимпиаде 2024 года. Об этом заявила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«Спортсмены и любой гражданин России, который не поддерживает решения президента, не должны представлять страну», — заявила Ирина Привалова, комментируя участие российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Она также отметила, что несогласные спортсмены уже покинули Россию. Ее слова приводит интернет-издание Sport24.

Российских спортсменов стали отстранять от международных соревнований из-за спецоперации РФ на Украине. Однако спустя почти год президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что российским спортсменам стоит разрешить выступить на Олимпиаде в 2024 году под нейтральным флагом.

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Россияне, не поддерживающие политику президента России Владимира Путина, не должны участвовать в Олимпиаде 2024 года. Об этом заявила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова. «Спортсмены и любой гражданин России, который не поддерживает решения президента, не должны представлять страну», — заявила Ирина Привалова, комментируя участие российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Она также отметила, что несогласные спортсмены уже покинули Россию. Ее слова приводит интернет-издание Sport24. Российских спортсменов стали отстранять от международных соревнований из-за спецоперации РФ на Украине. Однако спустя почти год президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что российским спортсменам стоит разрешить выступить на Олимпиаде в 2024 году под нейтральным флагом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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