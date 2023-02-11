Вице-президент ВФЛА: Россию должны представлять спортсмены, поддерживающие Путина

Россияне, не поддерживающие политику президента России Владимира Путина, не должны участвовать в Олимпиаде 2024 года. Об этом заявила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.
«Спортсмены и любой гражданин России, который не поддерживает решения президента, не должны представлять страну», — заявила Ирина Привалова, комментируя участие российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Она также отметила, что несогласные спортсмены уже покинули Россию. Ее слова приводит интернет-издание Sport24.
Российских спортсменов стали отстранять от международных соревнований из-за спецоперации РФ на Украине. Однако спустя почти год президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что российским спортсменам стоит разрешить выступить на Олимпиаде в 2024 году под нейтральным флагом.
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Россияне, не поддерживающие политику президента России Владимира Путина, не должны участвовать в Олимпиаде 2024 года. Об этом заявила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова. «Спортсмены и любой гражданин России, который не поддерживает решения президента, не должны представлять страну», — заявила Ирина Привалова, комментируя участие российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Она также отметила, что несогласные спортсмены уже покинули Россию. Ее слова приводит интернет-издание Sport24. Российских спортсменов стали отстранять от международных соревнований из-за спецоперации РФ на Украине. Однако спустя почти год президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что российским спортсменам стоит разрешить выступить на Олимпиаде в 2024 году под нейтральным флагом.