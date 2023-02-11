Пушков ответил главе МИД ФРГ, заявившей о войне с Россией

Сенатор Пушков напомнил главе МИД ФРГ Бербок, что есть ошибки, которые нельзя исправить

12 февраля 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков заявил, что у Германии были ошибки, которые нельзя исправить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок были ошибочны. Так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ее «неуклюжие» объяснения «о состоянии войны с Россией». «После неуклюжих объяснений глава МИД Германии [Анналена] Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой. При этом она легкомысленно добавила, что „не ошибается лишь тот, кто не живет“. Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало», — написал Пушков в своем telegram-канале . На это заявление подписчики его страницы в соцсети отреагировали по-разному. Большинство согласились с мнением политика, нелицеприятно отозвавшись об Анналене Бербок: «Дура! Немцы уже не те». Пользователь с ником Натали Ника написала: «Слово — не воробей…» Другой читатель telegram-канала оставил следующий комментарий: «Кто живет тот ошибается, а кто ошибается тот должен умереть». Ранее Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что спонсируя Украину, страны Европы тем самым «ведут войну против России». Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Анналену Бербок «полезной дурой». Позднее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не допустит войны с Россией.

Слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок были ошибочны. Так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ее «неуклюжие» объяснения «о состоянии войны с Россией». «После неуклюжих объяснений глава МИД Германии [Анналена] Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой. При этом она легкомысленно добавила, что „не ошибается лишь тот, кто не живет“. Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало», — написал Пушков в своем telegram-канале. На это заявление подписчики его страницы в соцсети отреагировали по-разному. Большинство согласились с мнением политика, нелицеприятно отозвавшись об Анналене Бербок: «Дура! Немцы уже не те». Пользователь с ником Натали Ника написала: «Слово — не воробей…» Другой читатель telegram-канала оставил следующий комментарий: «Кто живет тот ошибается, а кто ошибается тот должен умереть». Ранее Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что спонсируя Украину, страны Европы тем самым «ведут войну против России». Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Анналену Бербок «полезной дурой». Позднее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не допустит войны с Россией.