The Times: Британия столкнулась с позором из-за Украины

The Times: НАТО более не воспринимает Британию как мощную военную силу

13 февраля 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

НАТО не доверила Британии роль главной военной силы на европейском континенте, пишет The Times Фото: Министерство обороны Великобритании Из-за упавшей на плечи Вооруженных сил Великобритании нагрузки, связанной с оказанием военной помощи Украине, британская армия столкнулась с позорным положением, когда руководство НАТО выбирает в качестве главных ответственных за защиту Европы немецкие военные силы, а не британские. Об этом рассказал обозреватель британской газеты The Times Эдвард Лукас. «Просто позор, что НАТО предпочли отдать руководство объединенной оперативной группой Германии с ее слабой армией, а не британским вооруженным силам», — говорится в материале автора. Он добавил, что из-за поставок вооружения Украине Великобритания столкнулась с нехваткой оружия и военной техники, которая также сказывается и на поставках в Украину. США больше не воспринимают британские вооруженные силы, как первоклассную военную силу, заключил Эдвард Лукас. Ранее британский телеканал Sky News сообщал, что власти Великобритании ответили отказом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей, так как не имеют в запасе подходящих моделей. Руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае реального военного конфликта с Россией Британия продержится не более пяти дней, так как имеет скудные запасы оружия, передает RT.

Из-за упавшей на плечи Вооруженных сил Великобритании нагрузки, связанной с оказанием военной помощи Украине, британская армия столкнулась с позорным положением, когда руководство НАТО выбирает в качестве главных ответственных за защиту Европы немецкие военные силы, а не британские. Об этом рассказал обозреватель британской газеты The Times Эдвард Лукас. «Просто позор, что НАТО предпочли отдать руководство объединенной оперативной группой Германии с ее слабой армией, а не британским вооруженным силам», — говорится в материале автора. Он добавил, что из-за поставок вооружения Украине Великобритания столкнулась с нехваткой оружия и военной техники, которая также сказывается и на поставках в Украину. США больше не воспринимают британские вооруженные силы, как первоклассную военную силу, заключил Эдвард Лукас. Ранее британский телеканал Sky News сообщал, что власти Великобритании ответили отказом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей, так как не имеют в запасе подходящих моделей. Руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае реального военного конфликта с Россией Британия продержится не более пяти дней, так как имеет скудные запасы оружия, передает RT.