Политолог раскрыл, чем обернется для Украины саммит НАТО по вопросам СВО

Политолог Данилин: саммит НАТО по вопросам спецоперации станет разочарованием для Зеленского

15 февраля 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Западные страны не готовы поставлять Украине самолеты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны не готовы в ближайшее время поставлять Киеву самолеты, на которые рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский. Как заявил военный эксперт Павел Данилин, политологи не разделяют мнение украинского лидера, который рассчитывает получить технику по итогам 10-го саммита НАТО, который проходит в Брюсселе. «В ближайшее время самолеты не пойдут, потому что это будет означать прямое участие Запада в конфликте. Подготовить украинских летчиков за это время практически нереально», — сообщил Данилин журналисту Пятого канала. Катастрофичных последствий саммита политологи не ожидают, отмечая, что сюрпризы полностью исключить нельзя. Западные страны также продолжат поставлять ракеты и другие боеприпасы Украине, отмечают эксперты. Ранее министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что страны-члены НАТО смогут договориться о поставке американских истребителей F-16 на Украину. Украинский лидер Владимир Зеленский начал просить о поставках истребителей после того, как страны Запада согласились поставить на Украину танки. О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Главная цель — помочь и защитить мирное население ДНР и ЛНР.

Западные страны не готовы в ближайшее время поставлять Киеву самолеты, на которые рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский. Как заявил военный эксперт Павел Данилин, политологи не разделяют мнение украинского лидера, который рассчитывает получить технику по итогам 10-го саммита НАТО, который проходит в Брюсселе. «В ближайшее время самолеты не пойдут, потому что это будет означать прямое участие Запада в конфликте. Подготовить украинских летчиков за это время практически нереально», — сообщил Данилин журналисту Пятого канала. Катастрофичных последствий саммита политологи не ожидают, отмечая, что сюрпризы полностью исключить нельзя. Западные страны также продолжат поставлять ракеты и другие боеприпасы Украине, отмечают эксперты. Ранее министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что страны-члены НАТО смогут договориться о поставке американских истребителей F-16 на Украину. Украинский лидер Владимир Зеленский начал просить о поставках истребителей после того, как страны Запада согласились поставить на Украину танки. О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Главная цель — помочь и защитить мирное население ДНР и ЛНР.